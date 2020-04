Đã xác định khoảng 9.000 người từng đến Bệnh viện Bạch Mai trước khi phát hiện ổ dịch

Không những vậy, Chủ tịch UBND Hà Nội còn yêu cầu cách ly tập trung ngay lập tức với những người từng đến Bệnh viện Bạch Mai trong khoảng thời gian trên. Các địa phương lập tức triển khai rà soát xác định, khoanh vùng những người từng đến Bệnh viện Bạch Mai. Hiện đã xác định được khoảng 9.000 người ở 17 tỉnh thành, chủ yếu tập trung ở miền Bắc.

Bạch Mai là một trong những bệnh viện tuyến cuối lớn nhất cả nước



Theo Sở Y tế tỉnh Nam Định, dựa trên danh sách từ Hà Nội chuyển về, từ ngày 12/3 đến 27/3, toàn tỉnh Nam Định có hơn 2.610 bệnh nhân lên khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai, trong đó 308 trường hợp điều trị nội trú, số còn lại lên khám rồi trở về.



Bà Bùi Thị Minh Thu, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nam Định cho biết, bước đầu rà soát, một số người không thường trú trên địa bàn. Tỉnh đang chỉ đạo thành phố và các huyện khẩn trương xác minh và triển khai cách ly y tế.



Bên cạnh đó, thời gian qua Nam Định đã cử 31 cán bộ y tế đi học tập tại Bệnh viện Bạch Mai. 20 người trở về đã được yêu cầu cách ly tại nhà, 11 người đang trong thời gian học tập ở Hà Nội.



Tại Hải Dương, từ ngày 10 đến 27/3 có gần 2.390 người lên Bệnh viện Bạch Mai khám chữa bệnh, trong đó 250 bệnh nhân điều trị nội trú.



Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương, ông Phạm Mạnh Cường cho biết, đến hết ngày 30/3, tỉnh này mới sàng lọc được hơn 1.500 người. Số bệnh nhân điều trị nội trú trở về đã được cách ly và một nửa trong số đó được lấy mẫu xét nghiệm.

Tại Ninh Bình, theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vũ Mạnh Dương, toàn tỉnh có 616 người từng đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 15 đến 26/3.



Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Ninh Bình đã lấy mẫu xét nghiệm 225 trường hợp, lập danh sách cách ly tập trung hơn 300 người khác.



Tại Thái Bình đang giám sát gần 1.160 người đến khám tại Bạch Mai, trong đó 1.030 người đi khám và điều trị ngoại trú, 125 người điều trị nội trú. Trong số này chỉ có 35 người đã được cách ly tại các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện.



Theo lãnh đạo Sở Y tế Thái Bình, vì số bệnh nhân rải rác trên địa bàn nhiều huyện nên chính quyền địa phương chưa thể xác minh được hết.

Khoa Khám bệnh theo yêu cầu - BV Bạch Mai



Tại Vĩnh Phúc, ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Sở Y tế tỉnh cho biết tỉnh đã rà soát được hơn 1.000 trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 10/3 đến nay. Thậm chí, tỉnh này còn rà soát đến cả lái xe taxi từng đến bệnh viện này. Tỉnh sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp trên.



Tương tự các địa phương cũng xác định được hàng trăm người từng đến Bệnh viện Bạch Mai trong thời gian nêu trên. Lạng Sơn 236 người, Hà Giang 106, Hòa Bình 441, Tuyên Quang 270.

Người từng đến khám tại Bệnh viện Bạch Mai còn rải rác ở các tỉnh miền Trung. Tại TP Đà Nẵng, bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng cho biết thành phố xác định được hơn 10 người dân từng ra Bạch Mai khám ngoại trú và một số y bác sĩ đi học, thực tập ở bệnh viện này đã được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả đều âm tính. Hiện thành phố tiếp tục chờ các quận, huyện thống kê cụ thể để đảm bảo không bỏ sót trường hợp nào.



Quảng Nam xác định được 7 người là bệnh nhân, người nhà, y bác sĩ từng đến Bệnh viện Bạch Mai trong các ngày 10-27/3. Tất cả đã được cách ly tại nhà, một số lấy mẫu xét nghiệm.

Trước đó các tỉnh thành Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Quảng Ninh đã theo dõi hơn 4.600 người từng đến Bệnh viện Bạch Mai.



