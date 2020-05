Đã xét nghiệm âm tính nhưng vì sao chưa thể ghép phổi cho phi công người Anh?

Đã xét nghiệm âm tính 5 lần nhưng còn nhiễm trùng

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Y tế sáng 15/5, bệnh nhân 91 là nam phi công người Anh, 43 tuổi đã có 5 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Theo báo cáo của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, bệnh nhân đã được rút ống dẫn lưu màng phổi. Phổi phải nhiều B lines hơn mặt trước và bên, phổi nở hơn, xẹp một chút phía sau dưới, có lượng ít dịch màng phổi vùng nách. Phổi phải không có hình ảnh tràn khí.



Phổi trái ghi nhận nhiều B lines, che cửa sổ tim, phổi nở hơn. Vùng gan hoá có xuất hiện B line. Siêu âm tim cho thấy tim co bóp đồng bộ, phân suất tống máu đạt 64%.

Một bệnh nhân COVID-19 nặng tại BV Bệnh Nhiệt đới TƯ. Ảnh: TTXVN

Bệnh nhân vẫn phụ thuộc hoàn toàn máy thở, mở khí quản, lọc máu, kháng sinh, kháng nấm và can thiệp ECMO ngày thứ 39.



Trước đó hội đồng chuyên môn Bộ Y tế đã có chỉ định ghép phổi cho bệnh nhân này khi chắc chắn người bệnh đã âm tính với SARS-CoV-2. Khi đó, người bệnh sẽ được chuyển sang Trước đó hội đồng chuyên môn Bộ Y tế đã có chỉ định ghép phổi cho bệnh nhân này khi chắc chắn người bệnh đã âm tính với SARS-CoV-2. Khi đó, người bệnh sẽ được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy để thực hiện ghép phổi.



Được biết, bệnh viện điều trị cho BN91 sẽ làm thêm 1 xét nghiệm và gửi Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh để nuôi cấy xem virus đã bất hoạt và đối chứng trước khi chuyển bệnh nhân về Bệnh viện Chợ Rẫy để hồi sức. Đây đang là giai đoạn chuẩn bị điều kiện để có thể ghép phổi cho bệnh nhân.



Tuy nhiên, tình trạng hiện tại của nam phi công vẫn bị nhiễm trùng, nên cần điều trị nhiễm trùng và hồi sức. Hai lá phổi của bệnh nhân 91 đã xơ hóa, đông đặc tới 90%, chỉ còn 10% hoạt động. Đây chính là ổ vi khuẩn gây nhiễm trùng cần phải điều trị trước khi ghép phổi mới.

Tìm kiếm phổi hiến từ người cho chết não



Thông tin từ Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người cho biết, đến nay đã có 30 người đăng ký được hiến một phần phổi để cứu bệnh nhân số 91 (nam phi công, người Anh) đang trong tình trạng rất nguy kịch.



Ông Nguyễn Hoàng Phúc - phó giám đốc Trung tâm Điều phối hiến ghép mô tạng quốc gia cho biết, người trẻ nhất đăng ký hiến phổi mới 35 tuổi, không hút thuốc, có người 40 tuổi gửi kèm thông tin về chiều cao, nhóm máu mong muốn được hiến tặng một phần lá phổi. Tất cả đều không quen biết bệnh nhân số 91 nhưng đều có tâm nguyện được san sẻ một phần cơ thể để cứu bệnh nhân.

Đại diện Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người cho rằng, đây là những nghĩa cử vô cùng trân trọng của cộng đồng, thông điệp yêu thương đã lan tỏa rất nhanh chỉ sau hơn 1 ngày.

BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM vẫn tích cực cứu chữa cho nam phi công đủ điều kiện ghép phổi



Dù vậy, trường hợp có chỉ định ghép phổi cho bệnh nhân số 91 ưu tiên hàng đầu vẫn là tìm được nguồn tạng hiến từ người cho chết não. Những trường hợp đăng ký hiến sống sẽ được chọn là phương án 2 khi không thể tìm được nguồn từ người cho chết não.



Ngoài ra, tại TP.HCM cũng có khoảng 20 người muốn hiến tặng phổi cho bệnh nhân này. Tiến sĩ Dư Thị Ngọc Thu, đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người (Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM), cho biết những ngày gần đây có khoảng 20 người gọi điện hoặc trực tiếp đến đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người với mong muốn được hiến phổi cho bệnh nhân 91.



Dù không quen biết, chưa từng gặp mặt bệnh nhân này nhưng chỉ cần đọc thông tin trên báo rằng bệnh nhân người Anh này chỉ ghép phổi mới có hi vọng sống, rất nhiều người thấy thương cảm, sẵn sàng tình nguyện hiến phổi ngay cả khi bản thân người hiến đang khỏe mạnh.



Dù vậy, bác sĩ Thu giải thích bệnh nhân này cần nguyên cả phổi của người hiến mới ghép được nên chỉ có thể nhận phổi từ người cho chết não. Bác sĩ Thu chia sẻ bà rất vui khi thấy một bệnh nhân cần tạng để ghép thì đã có nhiều người sẵn sàng hiến tạng để cứu sống người bệnh.

Bộ Y tế giao Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận điều trị bệnh nhân phi công người Anh, hồi sức và phối hợp với Bệnh viện Việt Đức chuẩn bị ghép phổi cho bệnh nhân khi đủ điều kiện. Cục Quản lý khám chữa bệnh nghiên cứu xem xét các quy định pháp lý, xác định chi phí điều trị, tìm kiếm nguồn tài trợ cho ca ghép đặc biệt này.

Với kinh nghiệm thực hiện 3 ca ghép phổi từ người cho chết não, Bệnh viện Việt Đức cho hay, chi phí cho 1 ca ghép phổi tùy tình trạng của bệnh nhân nhận phổi và tùy thời gian điều trị hồi sức sau ghép, thường lên tới 1,5-2 tỉ đồng.

Your browser does not support HTML5 video.

Hà Ly (t/h)