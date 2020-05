Hóa ra nhóm diễn trò “cái bang” chụp ảnh “câu like” ở Hội An là vợ và người thân của Vũ Nhôm

facebook. Chiều ngày 5/5, UBND TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) xác nhận, Chủ tịch UBND TP Hội An đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nhóm người đóng giả “cái bang” diễn cảnh ăn xin phản cảm ở Hội An rồi tung lên mạng xã hội

5 đối tượng trong vụ việc này gồm: bà Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1978, vợ ông Phan Văn Anh Vũ – còn gọi là Vũ "nhôm"), Trần Thị Minh Thảo (SN 1977), Phan Anh Hạnh Trinh (SN 1984), Nguyễn Anh Thành Tâm (SN 1982) và Trần Thị Hoa (SN 1983; cùng ngụ quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã có hành vi Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vi phạm điểm a, khoản 3, Điều 64 Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện, nên đã lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định.

Theo báo cáo của Công an TP Hội An, sau khi phát hiện trên mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh, clip nhóm người mặc trang phục ăn xin tại khu vực giếng chợ Hội An ngày 31/3, Công an đã vào cuộc xác minh và tìm ra 5 đối tượng như trên.

Các đối tượng diễn trò "cái bang" ở khu vực chợ Hội An để "câu like"



Đến ngày 24/3, Công an TP Hội An có tờ trình đề nghị Chủ tịch UBND TP Hội An ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhóm đối tượng trên. Đến ngày 28/4, Chủ tịch UBND TP Hội An ra quyết định xử phạt đối với 5 người trên.

Mức xử phạt cụ thể như sau: bà Phan Anh Hạnh Trinh và Nguyễn Anh Thành Tâm bị xử phạt mỗi người 15 triệu đồng; bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Trần Thị Minh Thảo, Trần Thị Hoa bị xử phạt mỗi người 12,5 triệu đồng. Tổng cộng, nhóm người trên bị xử phạt 67,5 triệu đồng. Đến ngày 29/4, 5 đối tượng trên đã chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính.

Trước đó như báo chí đã đưa tin, ngày 31/3, có một nhóm người tập trung ở khu vực chợ Hội An (đường Trần Quý Cáp), những người này đội nón lá, ăn mặc rách dưới ngồi ngay khu vực cổng chợ. Sau đó xuất hiện một người đi qua làm hành động cho tiền, một người khác trong nhóm này dùng điện thoại quay lại.



Đoạn clip dài 47 giây ghi cảnh nhóm người ăn mặc rách rưới diễn cảnh “ăn xin” ở Hội An nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và gây hoang mang dư luận. Sau đó, tài khoản facebook Trần Thị Minh Th. (thành viên trong nhóm) đã đăng bài xin lỗi.

Đến ngày 3/4, có 4 người đứng tên gồm các bà Trần Thị Minh Thảo, Phan Anh Hạnh Trinh, Nguyễn Anh Thành Tâm và Trần Thị Hoa viết thư xin lỗi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hội An. Trong thư xin lỗi, nhóm người trên cho hay chụp ảnh với mục đích "câu like".

Your browser does not support HTML5 video.

Đoạn clip ghi cảnh diễn trò "cái bang" để "câu like" của nhóm đối tượng trên

Nga Đỗ (t/h)