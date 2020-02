Đại dịch châu chấu tàn phá châu Phi: Phá hại mùa màng, người dân khốn khổ

Vào ngày 26/1 vừa qua, Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi các nước Đông Phi phải hành động ngay lập tức trước đại dịch châu chấu , cào cào đang tàn phá mùa màng khiến người dân khốn khổ. Đây được coi là nạn châu chấu, cào cào tồi tệ nhất mà Kenya từng phải trải qua trong 70 năm qua. Hàng trăm, hàng triệu con côn trùng tràn vào đất nước này từ các nước lân cận là Somalia và Ethiopia, hai quốc gia cũng đang gặp khốn khổ vì nạn châu chấu.

Được biết, mỗi đàn châu chấu tràn qua bầu trời có kích cỡ lên tới 1,3km2 - trong đó có chứa tới 150 triệu con. Đại diện văn phòng nhân đạo của Liên Hiệp Quốc tại Geneva cho biết: Chỉ một đàn châu chấu, cào cào nhỏ cũng có thể ăn sạch một lượng lượng thực đủ cho gần 40000 người/ ngày. Thậm chí, nhiều người nông dân không dám thả gia súc ra ngoài ăn cỏ vì lo sợ. Một nông dân Kenya, Ndunda Makanga bàng hoàng chia sẻ: "Ngay cả những con bò cũng ngỡ ngàng trước những gì đang xảy ra. Cào cào, châu chấu chén sạch tất cả mọi thứ, từ bắp, đậu, cao lương".

Từ các chuyên gia nông nghiệp cho đến những người dân sinh sống tại các nước Châu Phi, chưa ai từng thấy nhiều cào cào, châu chấu phá hoại đến thế. Chúng ăn sạch mọi thứ từ nông sản cho người ăn đến thức ăn gia súc, và chúng còn sinh sôi nảy nở với tốc độ chóng mặt. Nhà khoa học về khí hậu Abubakr Salih Babiker ở Nairobi thông tin: "Sự thay đổi về khí hậu đã tạo ra điều kiện thuận lợi cho cào cào, châu chấu sinh sản. Chúng di chuyển theo chiều gió, có thể đi tới 150km/ngày." Do lượng mưa lớn bất thường diễn ra vài tháng qua, cây cỏ tốt tươi, thuận lợi cho các loài côn trùng này sinh sản. Những người nông dân Ethiopia đã tuyệt vọng chứng kiến cảnh 90% lượng hoa màu trồng được tan vào mây khói, khi đàn châu chấu có thể ăn hết bãi cỏ chăn thả gia súc chỉ trong vài giờ.

Hiện Liên Hợp Quốc đang kêu gọi các nước hỗ trợ khoản tiền khoảng 76 triệu USD để cứu giúp các nước Đông Phi khỏi nạn châu chấu. Tuy nhiên, số tiền viện trợ để hạn chế dịch châu chấu mới chỉ tạm dừng ở mức 15 triệu USD, không đủ để họ chống trọi với đàn côn trùng hung hạn. Hiện tại, Kenya chỉ còn mỗi 5 chiếc máy bay chở thuốc diệt trừ công trùng, đối đầu với hàng đàn châu chấu lên trới trăm triệu con. Họ cố gắng tiêu diệt châu chấu, nhưng khổ thay vừa hết đàn này lại có đàn khác xuất hiện phá hoại mùa màng.

Somalia đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc, nếu đàn châu chấu không rời đi trước mùa gặt vào tháng 4 sắp tới, hàng triệu người sẽ lâm vào cảnh thiếu lương thực. Trước khi phải đối mặt với đại nạn châu chấu, gần 20 triệu người dân tại Đông Phi đã gặp khó khăn về lương thực do liên tiếp hạn hán, lụt lỗi ảnh hưởng nặng nề tới năng suất nông nghiệp.

Hiện các nước Đông Phi chưa rõ vấn nạn châu chấu sẽ kéo dài bao lâu, và họ mong rằng các nước trên thế giới sẽ sớm ra tay viện trợ. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) thông tin nạn châu chấu tại Kenya có thể diễn biến ngày một xấu, và lan sang các nước Bắc Phi và Trung Phi. Vào tháng 3 tới đây, khi trời chuyển mưa là thời điểm nông dân bắt đầu trồng rau ở Đông Phi, lượng cào cào châu châu có thể tăng lên gấp 500 lần trước khi thời tiết mùa khô tháng 6 làm giảm tốc độ sinh sản và lan tràn của chúng. Chuyên gia của FAO, David Phiri kêu gọi:"Chúng ta phải hành động ngay lập tức!"

Your browser does not support HTML5 video.

Những thảm họa châu chấu trên thế giới

Xem thêm: Những đất nước bình thản với virus corona

Chi Nguyễn (t/h)