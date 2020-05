Đại dịch COVID-19 hoành hành, FLC chịu lỗ quý I/2020

Theo báo cáo tài chính hợp nhất mới công bố, trong quý 1/2020, Tập đoàn FLC đạt doanh thu thuần là 4.767 tỷ đồng, tăng 60% so với quý I/ 2019. Dù vậy, do giá vốn bán hàng tăng mạnh gần 115% nên kết thúc quý I/2020, FLC lỗ gộp 1.447 tỷ đồng, trong khi năm ngoái lãi gộp hơn 84 tỷ đồng cùng kỳ.

Trong những tháng gần đây, do đại dịch COVID-19 bùng phát, thị trường du lịch cũng như vận tải hàng không chứng kiến sự “đóng băng” chưa từng có trong lịch sử, hầu hết các hoạt động vui chơi, du lịch, giao thông phải dần hạn chế hoặc dừng hoạt động trên phạm vi toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. FLC cho biết lợi nhuận sau thuế thu nhập hợp nhất quý 1 giảm và chuyển từ lãi sang lỗ chủ yếu do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh COVID-19. Điều này không quá bất ngờ bởi những ngành nghề kinh doanh cốt lõi của FLC là du lịch, nghỉ dưỡng, golf, hàng không, bất động sản…, đây đều là những ngành bị thiệt hại nặng nề do đại dịch.