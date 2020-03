Tình hình COVID-19 ngày 16/3: Việt Nam ghi nhận ca nhiễm số 57, Ý có số ca tử vong kỷ lục

Theo báo cáo mới nhất tính đến 7h30 ngày 16/3/2020 (theo giờ Việt Nam), trên thế giới ghi nhận 169.341 trường hợp nhiễm bệnh, trong đó 6.499 ca tử vong và 77.436 ca được chữa khỏi.

Tại châu Âu, Ý vẫn đang làm tâm dịch. Trong ngày 15/3, quốc gia này đã ghi nhận con số tử vòng kỷ lục, vượt qua cả ngày chết chóc tại Hồ Bắc thời điểm đỉnh dịch.

Trong khi đó tại Việt Nam, tình hình dịch bệnh đang diễn biến khá phức tạp, số ca nhiễm đang có xu hướng tăng. Chỉ trong ngày 15/3, Việt Nam đã ghi nhận thêm 4 ca nhiễm mới. Tổng số ca nhiễm ở Việt Nam là 57, số ca được chữa khỏi là 16.

Theo tin từ Bộ Y tế, ngày 15/3, Việt Nam ghi nhận 4 ca nhiễm mới. Riêng tối 15/3 đã ghi nhận 3 ca nhiễm mới. Tối 15/3, Bộ Y tế nhận được thông báo của Viện Pasteur Nha Trang (Khánh Hòa) về trường hợp nhiễm COVID-19 số 57 vừa được ghi nhận. Người này là Nam giới, 66 tuổi, quốc tịch Anh. Bay đến Hà Nội từ London trên chuyến bay VN00054 ngày 9/3 (cùng chuyến với bệnh nhân (BN46) là tiếp viên của Vietnam Airlines). Hiện bệnh nhân đang được điều trị tại tỉnh Quảng Nam.

Như vậy, tính đến hết ngày 15/3, Việt Nam đã ghi nhận 57 trường hợp dương tính với COVID-19. Trong đó 16 trường hợp được chữa khỏi, 41 trường hợp đang được điều trị trên toàn quốc. 41 trường hợp này có 17 ca là người nước ngoài. Các tỉnh thành có người nhiễm là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Quảng Nam.

Tính đến hết ngày 15/3, tổng số trường hợp đang theo dõi, cách ly là 102, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi Sức Khỏe là 29.929 (trong đó số tự cách ly ở nhà, nơi cư trú là 21.825).

Liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu từ ngày 16/3/2020, người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng có tập trung đông người (siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, các phương tiện giao thông công cộng..).

Để thực hiện tốt việc này, Thủ tướng yêu cầu các Bộ: Công Thương, Y tế chỉ đạo bảo đảm sản xuất, cung ứng khẩu trang bảo đảm chất lượng đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân.

Tình hình COVID-19 ở châu ÂU

Theo Tổ chức Y tế thế giới, Ý được xác định là ổ dịch ở châu Âu. Tính đến hết ngày 15/3, số ca tử vong vì virus corona chủng mới ở Ý đã nhảy vọt lên con số 1.809 trường hợp, tăng 368 người chỉ trong 1 ngày. Con số này cao hơn cả ngày chết chóc ở Hồ Bắc, Trung Quốc thời điểm đỉnh dịch (254 ca tử vong tình đến ngày 12/2).

Số ca chết ở nước này đang ở mức đáng báo động. Trong khi đó, 3 ngày cuối tuần, các nước ở Nam Âu ghi nhận đến hơn 200 ca tử vong vì COVID-19. Các quốc gia Nam Âu là nước có số ca nhiễm và ca tử vong cao thứ 2 thế giới, chỉ sau Trung Quốc.

Ở một diễn biến khác, Đức đã quyết định đóng cửa biên giới trên đường bộ với 5 nước giáp danh là Pháp, Thụy Sĩ, Áo, Đan Mạch và Luxembourg, theo thông báo của Bộ trưởng Nội vụ Horst Seehofer.

Viện Robert Koch - cơ quan kiểm soát dịch bệnh của chính phủ Đức - đã ghi nhận đến 4.838 ca dương tính với COVID-19 và 12 trường hợp tử vong. Mức tăng ca nhiễm trong 24 giờ lên đến 1.043 trường hợp.

Còn tại pháp, đất nước này đã quyết định “bán phong tỏa” toàn quốc nhằm ứng phó với dịch bệnh. Động thái này của Pháp sẽ siết chặt hơn nữa các biện pháp hạn chế đi lại, tiếp xúc xã hội đối với khoảng 66 triệu dân.

Tại Trung Quốc, tính đến hết ngày 15/3 đã ghi nhận thêm 16 ca nhiễm mới, giảm 5 người so với một ngày trước. Trong đó, tỉnh Hồ Bắc ghi nhận 4 ca nhiễm mới. Cũng trong ngày hôm qua, Trung Quốc có 14 ca tử vong (tăng 5 ca so với 1 ngày trước đó).

Tính đến nay, tổng số ca tử vong ở Hồ Bắc – tâm dịch đã là 3.099, ở cả Trung Quốc là 3.213 người. Tổng số ca nhiễm ở Trung Quốc là 80.860 trường hợp với hàng chục ngàn người hồi phục và xuất viện.

Tại Mỹ, dịch bệnh cũng đang diễn biến rất phức tạp. Chính quyền bang California yêu cầu tự cách ly bắt buộc đối với người từ 65 tuổi trở lên. Đồng thời triển khai chương trình đưa người vô gia cư vào sinh sống trong nhà, nhà nghỉ hoặc nhà di động; đóng cửa các quán bar, quán rượu, câu lạc bộ.

Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) khuyến cáo không tổ chức các sự kiện trên 50 người, hãng CNN đưa tin. Chính quyền kêu gọi đoàn kết chống dịch, trong khi nhiều tiểu bang có tình trạng người dân đổ xô đi mua nhu yếu phẩm tích trữ.

Hiện nay, Mỹ đã có gần 3.000 bệnh trên hầu hết các tiểu bang, 65 ca tử vong. Số lượng ca bệnh ở Mỹ có thể chưa được ghi nhận đầy đủ do thiếu các bộ xét nghiệm.

