Đại diện Quân chủng Hải quân nói gì về vụ hàng nghìn m2 đất quốc phòng “bốc hơi”

Khi được HĐXX mời lên hỏi, đại diện Quân chủng Hải quân (QCHQ) cho rằng, qua việc xét hỏi, lời khai của các bị cáo đúng. Về chủ trương đưa 3 khu đất sang làm kinh tế, theo đại diện Quân chủng là do Thường vụ Đảng ủy Quân chủng quyết định và Tư lệnh Nguyễn Văn Hiến khi đó ký văn bản xin ý kiến Bộ Quốc phòng và được chấp nhận.

Thời điểm đó, bị cáo Hiến là Tư lệnh Quân chủng Hải quân chịu trách nhiệm chung về mọi hoạt động của quân chủng, trong đó có quản lý, sử dụng đất quốc phòng đảm bảo đúng mục đích, đúng quy định.

Đại diện QCHQ cũng nói về khu đất số 7 – 9, theo đó, quân chủng bị các bị cáo là Hệ, Diệt, Hoan lừa đảo chiếm đoạt giá trị quyền sử dụng đất, đem đi thế chấp ngân hàng, đến nay chưa giải chấp. Nếu như vụ này không được phát hiện thì có nguy cơ cao khu đất bị phát mại.

Với số tiền thiệt hại 939 tỷ đồng, đại diện QCHQ cho biết, đây là tiền sử dụng đất 3 khu đất do công ty Hải Thành không nộp về cho Quân chủng.

Quân chủng còn bị cáo các bị cáo Hệ, Diệt, Hoan gian dối trong việc lập tờ trình số 10 ngày 8/3/2006 phản ánh về năng lực tài chính, nguồn nhân lực và các dự án công ty Yên Khánh đã, đang thực hiện với các đối tác trong, ngoài quân đội gửi QCHQ để xin liên danh thực hiện dự án cao ốc văn phòng cho thuê.

Đến khi làm việc với cơ quan điều tra, quân chủng mới biết, tại thời điểm năm 2006, công ty Yên Khánh mới được thành lập 7 tháng, không có vốn, không có cơ cấu, nguồn nhân lực. Bị cáo Vũ Thị Hoan – giám đốc công ty Yên Khánh mới là sinh viên năm nhất (cháu gọi Đinh Ngọc Hệ bằng cậu).

Sau khi ký được hợp đồng liên doanh, các đối tượng của công ty Yên Khánh Hải Thành đã làm thủ tục chuyển Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sang công ty Yên Khánh Hải Thành và thế chấp tại ngân hàng và hiện đang thế chấp tại Ngân hàng BIDV, đến nay không có khả năng trả nợ mà QCHQ, công ty Hải Thành không biết.

Theo đại diện QCHQ, giá trị của khu đất 7 – 9 là hơn 525 tỷ đồng vào thời điểm định giá năm 2010. Sau đó, tòa công bố về kết luận định giá khu đất này và hỏi các bị cáo Hệ, Hoan, Diệt có ý kiến gì không? Các bị cáo đều khẳng định không có ý kiến,.

Đối với số tiền hơn 939 tỷ đề nghị cty Hải Thành nộp về trả QCHQ quản lý, sử dụng do TPHCM đã cho phép giữ lại để xây dựng, củng cố doanh trại, phúc lợi.

