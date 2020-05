Đại diện Quân chủng Hải quân tha thiết mong HĐXX giảm nhẹ đặc biệt cho cựu Tư lệnh Nguyễn Văn Hiến

Sáng ngày 21/5, phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hiến và các đồng phạm được tiếp tục với phần tranh luận.

Chủ tọa mời đại diện QCHQ lên trình bày trình. Theo người đại diện, trong quá trình giải quyết vụ án, quân chủng được xác định là bị hại. Phía QCHQ đồng tình với cáo trạng, bản luận tội. Đại diện QCHQ giữ nguyên quan điểm, đề nghị tòa tuyên Công ty Hải Thành nộp lại số tiền hơn 939 tỷ về cho Quân chủng Hải quân do số tiền này đã được UBND TP HCM cho phép quân chủng giữ lại để xây dựng, củng cố doanh trại...

Đối với bị cáo Nguyễn Văn Hiến, theo đại diện QCHQ, bị cáo đã có nhiều công lao đóng góp trong bảo vệ tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo, xây dựng Quân chủng Hải quân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, do đó, vị này tha thiết mong muốn HĐXX giảm nhẹ đặc biệt cho cựu Tư lệnh Nguyễn Văn Hiến.

Ngay sau đề nghị của đại diện QCHQ, phiên tòa chuyển sang phần đối đáp giữa VKS quân sự Quân chủng Hải quân với các bị cáo, luật sư. Đại diện VKS khẳng định sẽ đối đáp đến cùng. Đại diện VKS đã tiến hành đối đáp đầu tiên với tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phiên tòa sáng nay

Về phần mình, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến không tự bào chữa mà nhường lời để luật sư trình bày. Luật sư của ông Hiến nêu quan điểm chưa đồng tình với đánh giá của VKS về tính chất, mức độ trong một số nội dung cáo buộc ông Hiến.

Luật sư đặt câu hỏi: QCHQ có mất quyền quản lý đất hay không, khi quyền sử dụng đất là đặc thù? Bất kể lúc nào, vì mục đích an ninh quốc phòng cũng có thể thu hồi đất. Quyền của QCHQ không bị mất trắng khi vẫn còn quyền vốn góp nằm ở đó. Vì vậy, cần đánh giá đúng tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của ông Hiến.

Theo luật sư, cáo buộc cho rằng vụ án gây thất thoát cho ngân sách nhà nước hơn 900 tỷ đồng là chưa chính xác. Tài sản nhà nước không thất thoát mà chỉ chuyển hóa thành dạng khác, không phải thất thoát mà chỉ thất thu.

Nếu các cá nhân gian dối, lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì các cá nhân đó phải chịu trách nhiệm, không thể coi đó là căn cứ để làm cơ sở, hậu quả buộc tội ông Hiến.

Ngoài ra, ông Hiến bị coi là người chịu trách nhiệm cao nhất, nhưng trong 5 bản kết luận của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân cho thấy, đây là chỉ đạo của tập thể.

