Đại diện việt nam tố Miss Global 2020 nhiều bất công và uẩn khúc

Tối hôm qua (19/1 theo giờ Việt Nam), chung kết cuộc thi Miss Global đã diễn ra tại Mexico. Tuy nhiên, sau phần công bố kết quả bình chọn từ khán giả, Jessy Orozco - thí sinh đến từ Colombia đã khiến ban tổ chức bối rối, buộc phải tắt livestream khi bước lên ngang hàng với ban tổ chức và lớn tiếng mắng mỏ, chỉ trích cuộc thi

Người đẹp tỏ ra vô cùng bức xúc khi đêm thi kéo dài đến 5 tiếng khiến khán giả vô cùng chán nản và mệt mỏi. Cô còn cho rằng kết quả bình chọn của cuộc thi thiếu minh bạch.



Liên quan đến cuộc thi, mới đây Mỹ Duyên - đại diện Việt Nam tại Miss Global 2020 đã tiết lộ sự thật bất ngờ về cuộc thi trên trang cá nhân của mình. Tờ Zing.vn dẫn lời của người đẹp cho biết:



"Tối qua khi Duyên được xướng tên vào top 11, lúc đang chờ đợi công bố top 5 ứng xử thì ban tổ chức vào cánh gà tuyên bố hủy chương trình vì nước chủ nhà Mexico yêu cầu cô gái của họ phải là người thắng cuộc (cô gái không biết tiếng Anh, không nổi bật so với thí sinh khác)".



Mỹ Duyên - đại diện Việt Nam tại Miss Global 2020.

Cũng theo đại diện Việt Nam, dù cô và một số người đẹp khác đã trở về khách sạn, trên sân khấu chỉ còn vài đại diện nhưng ban tổ chức vẫn tiếp tục công khai top 5, tiến hành trao giải mà không có đủ thí sinh. Ngoài ra, cuộc thu còn "không có phần thi ứng xử. Thật sự hoang mang tột độ", người đẹp bổ sung.



Được biết, cuộc thi Miss Global có từ năm 2011, thí sinh tham gia trong độ tuổi từ 18-35. Tuy nhiên, cuộc thi được đánh giá là kém hấp dẫn, thiếu chuyên nghiệp, chất lượng thí sinh cũng không đồng đều.



Năm nay, Karolina Kokesova - thí sinh Cộng hòa Séc bước lên ngôi vị cao nhất cũng không chiếm được cảm tình từ khán giả. Mỹ Duyên cũng cho rằng, cuộc thi này vẫn còn nhiều uẩn khúc và bất công.



Thùy Nguyễn (t/h)