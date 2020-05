Đại diện VKSND tối cao: Kháng nghị không khẳng định Hồ Duy Hải bị oan

Phiên giám đốc thẩm vụ Hồ Duy Hải bị kết án tử hình về 2 tội danh Giết người và Cướp tài sản xảy ra tại Bưu điện Cầu Voi năm 2008, chiều ngày 7/5, HTP tập trung xem xét làm rõ những nội dung kháng nghị của VKSND tối cao.

Trong phiên chiều qua, đại diện VKSND tối cao cho rằng, kháng nghị không chỉ nêu ra những vi phạm trong thủ tục tố tụng mà còn muốn làm rõ phần hậu quả của vi phạm đó.

Đại diện VKSND tối cao nếu ra, việc không thu thập đầy đủ các vật chứng, việc thu thập dấu máu chậm dẫn đến không kết luận được máu đó thuộc về ai. “Chúng ta lưu ý rằng máu này không chỉ của nạn nhân, mà có thể là từ thương tích của hung thủ hoặc người tình nghi. Vì không giám định được kịp thời nên không kết luận được việc đó", đại diện VKS nói.

Đại diện VKSND tối cao nói thêm, vi phạm về thủ tục, hồ sơ nhận dạng, theo quy định thì nhận dạng phải bắt buộc có người chứng kiến, nếu không có người chứng kiến thì những bút lục đó không có giá trị chứng minh.

Ngay sau đó, một thành viên HĐTP đặt câu hỏi: “VKSND tối cao cho rằng, việc không thu giữ vậy chứng, không rõ mẫu máu, nhóm máu… là những vi phạm nghiêm trọng. Vậy giả sử HĐ chấp nhận hủy bản án đó đi thì những nội dung này có khắc phục được không”.

Đại diện VKSND tối cao

Đại diện VKSND tối cao trả lời: “Trước hết chúng ta phải thống nhất với nhau rằng, đây là những vi phạm nghiêm trọng. Nếu hủy bản án, có điều tra lại được hay không là việc của cơ quan điều tra. Bởi từ năm 2008 đến nay, vật chứng, dấu vết đó còn hay không, có làm được hay không, đó là việc của cơ quan điều tra”.

Thành viên HĐTP tiếp tục: “Theo hồ sơ, vật chứng đã bị tiêu hủy, mẫu máu không còn nữa thì những nội dung đó điều tra lại, chúng ta biết rõ là không thể khắc phục được”.

Đại diện VKSND tối cao nêu quan điểm: “Về khắc phục, chúng tôi khẳng định là có những cái đến bây giờ có thể khắc phục được, có những cái không khắc phục được. Tuy nhiên, đặt trong tổng thể của vụ án truy xét mà chúng ta lấy trục chính từ những lời khai nhận của Hồ Duy Hải và chứng minh tính xác thực của nó bằng những tài liệu, nhân chứng khác, chúng tôi thấy phải làm thêm một số việc. Mà việc đấy vẫn có thể làm được dựa trên những vi phạm đã nêu".

Đại diện VKSND tối cao lấy ví dụ, cần xác định về mặt khoa học khoảng thời gian nạn nhân tủ vong, để hỗ trợ thêm những chứng cứ bị mất.

Nói về việc kháng nghị, đại diện VKSND tối cao cho rằng, kháng nghị không khẳng định bị cáo Hải bị oan. Kháng nghị đề nghị hủy bản án, điều tra lại để làm rõ những vấn đề về thủ tục điều tra, tố tụng.

Trước đó, trong nội dung kháng nghị, VKSND tối cao cho rằng, các cơ quan tố tụng có nhiều vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng như: Bỏ sót những chứng cứ vụ án, không trưng cầu giám định vết máu, không đưa một số lời khai của Hồ Duy Hải và người làm chứng vào hồ sơ vụ án, dẫn đến sai lầm trong giải quyết vụ án.

Vì vậy, Viện KSND tối cao cho rằng, những vấn đề trên cần phải khắc phục để bảo đảm việc giải quyết vụ án khách quan, đúng pháp luật , không làm oan người vô tội và không bỏ lọt tội phạm.

Your browser does not support HTML5 video.

Đề nghị thực nghiệm lại hiện trường vụ án Hồ Duy Hải

Nga Đỗ (t/h)