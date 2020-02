Đài Loan ghi nhận ca tử vong đầu tiên do Covid-19, bệnh nhân gần đây không đi du lịch nước ngoài

Hãng Reuters đưa tin, ngày 16/2 Cơ quan y tế của Đài Loan thông báo, một người đàn ông tại hòn đảo này đã thiệt mạng do nhiễm chủng mới của virus corona (Covid-19).

Tính đến thời điểm hiện tại, đây là ca tử vong đầu tiên tại vùng lãnh thổ này kể từ khi dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona bùng phát ở Trung Quốc đại lục.

Ngoài ra, cũng trong ngày 16/2 Đài Loan ghi nhận 2 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca lây nhiễm ở vùng lãnh thổ này lên 20 người.



Theo thống kê của Bộ Y tế Việt Nam, tính đến 20 giờ 30 phút ngày 16/2, trên thế giới đã có 69.289 người mắc, 1.670 người tử vong do Covid-19, 9.543 người phục hồi và xuất viện.

Ở Việt Nam, đã có 7 trong số 16 trường hợp dương tính với Covid-19 đã hồi phục và được xuất viện. 7 trường hợp đã khỏi và xuất viện ở Việt Nam gồm: 2 cha con người Trung Quốc, 4 người Việt Nam từ Vũ Hán trở về và 1 người có tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19.

Ngoài ra, theo thông tin từ Bộ Y tế, có 602 trường hợp Sức Khỏe bình thường, không có dấu hiệu sốt, ho, nhưng vẫn được cách ly theo dõi do có tiếp xúc gần với người nghi ngờ bị nhiễm Covid-19.

