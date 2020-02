Đại tá Nguyễn Sỹ Quang: “Công an chưa bao giờ cung cấp hình ảnh Lê Quốc Tuấn cho bất cứ cá nhân nào”

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết, Công an TP Hồ Chí Minh chưa hề cung cấp hình ảnh Tuấn "khỉ" cho bất kỳ cá nhân nào.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc cung cấp thông tin ban đầu vụ tiêu diệt Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn “khỉ”), 15h chiều nay (14/2), Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo tại Trung tâm báo chí TP Hồ Chí Minh.

Chủ trì buổi họp báo này có đại tá Nguyễn Sỹ Quang – Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh và ông Từ Lương – Phó Giám đốc Sở TTTT TP Hồ Chí Minh.

Trong buổi họp báo chiều nay, đại diện Sở TTTT TP Hồ Chí Minh đề nghị, cơ quan báo chí không hỏi nhiều thông tin mà chú ý lắng nghe đại tá Quang cung cấp thông tin ban đầu về vụ việc. Cơ quan báo chí phản ánh trung thực, không thêm ý kiến chủ quan, không đưa thông tin chưa được khẳng định, kết luận.

Your browser does not support HTML5 video.

Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh thông tin trong buổi họp báo chiều nay

Thông tin về vụ việc tiêu diệt Lê Quốc Tuấn, đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết, Tuấn “khỉ” liên tục chống trả, bắn 3 phát đạn, trong đó có 1 phát đạn lép và 2 phát nổ.

Đại tá chia sẻ thông tin, lực lượng chức năng chỉ mất 50 phút để tiêu diệt đối tượng đặc biệt nguy hiểm này. Đại tá Quang nói, đó là “50 phút nghẹt thở” của lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh cũng như các lực lượng khác.

Đáng chú ý, trong buổi họp báo, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh nói về những hình ảnh được cho là của Tuấn “khỉ” sau khi bị tiêu diệt. Đại tá Quang khẳng định, Công an TP Hồ Chí Minh chưa bao giờ cung cấp hình ảnh cho bất cứ cá nhân nào.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội

Đại tá Quang nhấn mạnh, cơ quan chức năng sẽ tiến hành điều tra để xử lý việc đăng tải, lan truyền những hình ảnh thi thể một nam thanh niên được cho là Lê Quốc Tuấn.

Theo đại diện Công an TP Hồ Chí Minh, hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường. Thi thể của Lê Quốc Tuấn đã được đưa về Trung tâm pháp y TP Hồ Chí Minh để tiến hành khám nghiệm tử thi. Còn khẩu súng của Tuấn “khỉ” sử dụng không phải là súng của ngành Công an.

Công an TP Hồ Chí Minh đang mở rộng điều tra vụ án.

Nga Đỗ (t/h)