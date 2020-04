Đắk Lắk: Ngành Y tế quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Vừa qua, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã triển khai, thực hiện chuyên đề phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo công văn số 770/SYT-KHNVY ngày 13/2/2020 của Sở Y tế. Ngay từ đầu mùa dịch, ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk đã luôn theo dõi, bám sát tình hình, chỉ đạo sát sao, quyết liệt bằng việc ra các văn bản, quyết định kịp thời lên các phương án, kế hoạch cho việc phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Các y, bác sĩ đang tiến hành kiểm tra y tế cho người dân



Chia sẻ với PV, bác sĩ CKII Bùi Văn Ơn – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cư M’gar cho biết: Trung tâm đặc biệt chú trọng “lấy y đức, chất lượng để làm mục tiêu hoạt động”, bởi vậy trung tâm luôn hoạt động song song bồi dưỡng y đức và nâng cao chất lượng, khám chữa bệnh là hai mục tiêu quan trọng xuyên suốt của trung tâm. Đặc biệt trong thời điểm này, đội ngũ y, bác sỹ càng cần phải tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, góp phần nâng cao nhận thức cho người dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Không chỉ riêng Trung tâm Y tế huyện Cư M’gar mà Trung tâm Y tế huyện Cư Kuin cũng luôn bám sát, quyết liệt thực hiện nhiều phương án, kế hoạch phòng chống dịch.

Cán bộ ngành y tế Đắk Lắk phát tờ rơi tuyên truyền hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19



Cụ thể như triển khai tổ chức nhiều hoạt động việc làm ý nghĩa, hiệu quả, kiểm soát tốt, chặt chẽ tình hình tại khu vực tạo sự tin tưởng yên tâm cho bà con nhân dân đến khám chữa bệnh. Tuyên truyền bằng việc treo pano, khẩu hiệu tại khu vực trung tâm. Những chiến sỹ áo trắng, những cán bộ nhân viên trung tâm thực hiện đón tiếp bệnh nhân, với các bước sàng lọc, hỏi thăm tiền sử dịch tễ, phân luồng và thăm khám cho người đến. Với những người có dấu hiệu nghi mắc bệnh, sẽ được khám tại khu riêng biệt sau đó được cách ly để theo dõi, tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm và điều trị. Ngoài ra, tại đây, cán bộ y bác sỹ cũng được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, thuốc hóa chất, khử khuẩn Cloramin B. Thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với bệnh nhân đang điều trị tại trung tâm nhằm phát hiện sớm những trường hợp có nguy cơ lây nhiễm chéo, ngăn ngừa lây lan ra cộng đồng.



Song hành cùng với quyết tâm của ngành Y tế, Trung tâm Y tế huyện Krông Bông kiện toàn Ban Chỉ đạo tại trung tâm do ông Trần Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Krông Bông làm trưởng ban cùng thành viên, xây dựng đường dây nóng, chủ động thành lập khu cách ly tập trung tại trung tâm khi phát hiện bệnh nhân có biểu hiện nhiễm bệnh. Thành lập tổ giám sát phối hợp với công an và các ban ngành của huyện thực hiện giám sát tốt các đối tượng đi từ vùng dịch trở về, lập danh sách chuyển tuyến để theo dõi. Song song với đó, trung tâm đã kiện toàn các Đội chống dịch cơ động phản ứng nhanh, Đội cấp cứu lưu động, chỉ đạo xuyên suốt đến các trung tâm y tế xã. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức phòng, chống dịch cho cán bộ trung tâm, các trạm y tế xã và nhân dân. Đồng thời, đề xuất tỉnh hỗ trợ nguồn kinh phí,vật tư, hóa chất, phương tiện để phòng chống dịch khi ở cấp độ cao hơn ngoài nguồn nội lực của trung tâm.

Bệnh viện Đa khoa thành phố Đắk Lắk

Người dân đang tiến hành đo thân nhiệt

Bên cạnh ngành y tế, lực lượng công an cũng luôn đồng hành, nhất là trong đợt dịch Covid-19 này. Cụ thể, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã luôn chỉ đạo sát sao, thực hiện nhiều kế hoạch, chủ trương góp phần phòng chống dịch. Trung tá Nguyễn Viết Hải- Phó Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: Lực lượng công an thường xuyên kiểm tra, rà soát trên các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh như các tuyến đường giáp giới tại QL 26,14,27, kiểm tra những lái xe, người dân đi đường; lập các chốt kiểm tra dịch, phối hợp với các ban ngành có liên quan tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia giao thông an toàn, không tụ tập đông người. Đồng thời, Phòng cũng trang bị đồ bảo hộ an toàn cho cán bộ, chiến sĩ khi tham gia làm nhiệm vụ, ngay cả các cuộc họp không cần thiết cũng bỏ. Trong trụ sở của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cũng được bố trí bàn tiếp đón, hướng, kiểm tra đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn khi cán bộ và nhân dân bước vào làm việc.