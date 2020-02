Đắk Nông: Nữ tài xế để ô tô trôi dốc, một người chết oan

Mới đây, Công an thành phố Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ ô tô "không người lái" gây tai nạn chết người.

Hiện trường tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 9h sáng nay 28/2 trên địa bàn phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa.

Thời điểm trên, một người phụ nữ (chưa rõ danh tính) điều khiển xe ô tô 4 chỗ BKS 47A-074.90 lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng (phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa), sau đó dừng lại đỗ xe tại đoạn đường dốc này để vào một cửa hàng gần đó giao dịch.

Vài phút sau, chiếc xe bất ngờ tụt dốc, lùi xuống phía dưới tông vào chị Nguyễn Việt Nga (36 tuổi, ngụ tại xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, Đắk Nông) lúc này đang điều khiển xe gắn máy BKS 48 H1-097.86 lưu thông trên đường theo hướng chợ Gia Nghĩa - đường 23/3.

Người phụ nữ và chiếc xe bị cuốn vào gầm ô tô

Va chạm mạnh khiến chị Nga ngã ra đường và bị chiếc ô tô không người lái cuốn vào gầm, kéo lê một đoạn dài. Chiếc xe chỉ dừng lại trước khi đâm phải bậc thềm của Công ty TNHH dược vật tư y tế Đắk Nông ỏ bên đường.

Sau tai nạn kinh hoàng, chị Nga bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Nhận được tin báo, Công an thành phố Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) phối hợp với lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, tổ chức khám nghiệm.

Đoạn đường xảy ra tai nạn

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ tử vong đang được điều tra làm rõ. Theo thông tin ban đầu, đoạn đường xảy ra tai nạn có độ dốc lớn, nữ tài xế ô tô đã không kéo phanh tay khi đậu xe bên đường.

Your browser does not support HTML5 video.

Người sang đường không quan sát bị ô tô đâm

Xem thêm: Thương tâm 2 anh em ruột chết đuối trong bể nước của gia đình

Kiều Đỗ (t/h)