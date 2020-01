Đắk Nông: Phát hiện thi thể nam giới cháy xém bên cạnh máy tính trong rẫy cà phê

Cụ thể, khoảng 17h ngày 13/1, người dân thôn 6 (xã Kiến THành) vào trong rẫy thăm cà phê thì phát hiện một thi thể cháy đen nằm dưới hố, bên cạnh một căn nhà bỏ hoang. Khi đến gần xem xét thì phát hiện bên cạnh thi thể có một chiếc máy tính. Hiện trường cách quốc lộ 14 khoảng vài chục mét.

Ngay sau đó, sự việc được trình báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, đơn vị đã xuống phong tỏa hiện trường. Đến chiều ngày 14/1, Công an huyện Đắk R’Lấp cho biết, đơn vị đang phối phợi với cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong và danh tính nạn nhân.

Cũng theo cơ quan điều tra, khi đến hiện trường thì thấy nạn nhân bị cáy xém toàn thân, không thể nhận dạng bằng mắt thường. Xung quanh không có giấy tờ tùy thân, chỉ phát hiện một chiếc máy tính bị cháy mất một phần nhỏ.

Về chiếc máy tính này, lực lượng chức năng đã đưa về phòng công nghệ cao để khôi phục dữ liệu từ ổ cứng nhằm xác định chủ nhân của chiếc máy tính.

Hiện trường vụ án

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra chưa xác định được danh tính nạn nhân cũng như nguyên nhân sự việc. Công an vẫn đang tích cực điều tra, lấy lời khai nhân chứng.

Vài tháng gần đây, Công an các tỉnh khu vực Tây Nguyên liên tục thụ án các vụ án nạn nhân tử vong trong rẫy cà phê. Đơn cử như vụ việc người dân phát hiện thi thể phụ nữ tử vong trong rẫy cà phê xảy ra vào ngày 30/12 tại Đắk Lắk.

Cụ thể, sáng ngày 30/12/2019, ông Nguyễn Quang Tân (ngụ xã Hòa Khánh) đến thôn 22 thăm rẫy thì phát hiện thi thể một người phụ nữ đang phân hủy nên đã trình báo công an. Sau khi khám nghiệm, xác định nạn nhân là N.T.T.H. (21 tuổi, ngụ cùng địa phương). Trước đó ngày 25/12, H. nói gia đình đi công việc rồi mất tích.

Nạn nhân tử vong trong tình trạng quần tụt xuống ngang đùi, áo bị kéo lên đến cổ để lộ ngực và bụng. Trên cổ còn có vết siết bằng ống tay áo, bàn tay phải bị mất không tìm thấy.

Trong quá trình điều tra , Công an xác định được nghi phạm là Nguyễn Quang Hùng (28 tuổi, ngụ thôn 3, xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Hùng chính là con trai người phát hiện thi thể nạn nhân. Nguyên nhân án mạng sau đó được xác định do Hùng bị nạn nhân uy hiếp dọa tung clip nóng nếu như không cho vay tiền.

