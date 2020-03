Đâm bạn nhậu chết tức tưởi rồi cứa cổ tự tử sau trận cãi vã nảy lửa trong quán lẩu cua

Khoảng hơn 21h ngày 8/3, Công an phường Tân Phước Khánh nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc, tại quán lẩu cua trên đường Võ Thị Sáu xảy ra vụ án mạng do mâu thuẫn trong lúc nhậu. Nhận được tin báo, Công an phường đã phối hợp với Công an thị xã Tân Uyên xuống phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra, xác định nguyên nhân tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h cùng ngày, tại quán lẩu cua có 2 người đàn ông ngồi nhậu cùng nhau. Sau đó không hiểu vì lý do gì đã xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Vì có hơi men trong người nên một người đàn ông rút dao đâm chết bạn nhậu. Sau đó, đối tượng này tự cắt cổ mình dẫn đến thương nặng và được người trong quán đưa vào Bệnh viện cấp cứu.

Hiện trường vụ án

Theo cơ quan điều tra, nạn nhân bị đâm chết được xác định là Đặng Văn Ngân (SN 1997, quê ở Hà Tĩnh). Ngay sau khi sự việc xảy ra, người trong quán đã trình báo cơ quan chức năng

Theo nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra án mạng thấy 2 người nói qua nói lại với nhau rồi to tiếng mắng chửi nhau. Đối tượng gây án và nạn nhân là bạn bè nhiều năm. Vụ án xảy ra vào cuối tuần nên rất đông người hiếu kỳ đã tụ tập đứng xem.

Đến khoảng 23h cùng ngày, Công an thị xã Tân Uyên đã lấy xong lời khai của nhân chứng. Hiện Công an đang tiến hành khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

