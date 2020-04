Đâm bạn nhậu ở Đồng Nai rồi chạy ra Bình Thuận đầu thú sau khi nghe tin nạn nhân đã tử vong

Theo tin từ Công an TP Hồ Chí Minh, tối ngày 1/4, anh Hồ Quang Tuấn (SN 1998. Ngụ tại xã Xuân Tây, huyện Cầm Mỹ, tỉnh Đồng Nai ) cùng(SN 1998, ngụ tại xã Xuân Đông, huyện Cầm Mỹ) và một số bạn bè khác tổ chức ăn uống tại nhà anh Lê Minh Trí (Sn 1998, ngụ tại xã Xuân Đông).

Nguyễn Thành Trung đã bị di lý về Đồng Nai

Mặc dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do vết thương qua nặng nên anh Tuấn đã tử vong vào ngày 2/4. Ngay sau đó sự việc được trình báo đến Công an địa phương. Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong. Sau đó bàn giao thi thể về cho gia đình tổ chức nang táng theo phong tục địa phương.

Về phần Trung, sau khi gây án đã bỏ trốn ra Bình Dương – nơi Trung tậm trú làm công nhân nhiều năm. Tuy nhiên, mới đến nơi thì nhận được tin báo anh Tuấn đã tử vong. Biết mình không thể trốn tránh được sự truy tìm của cơ quan chức năng nên vào 13h ngày 3/4, Trung đã đến nhờ Đội hiệp sĩ đường phố Phan Thiết (Bình Thuận) đưa đến Phòng CSHS, Công an tỉnh Bình Thuận đầu thú.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Bình Thuận đã liên lạc với Công an tỉnh Đồng Nai và bàn giao nghi phạm. Công an tỉnh Đồng Nai sau đó đã di lý Trung về địa phương để lấy lời khai, thực nghiệm hiện trường , điều tra nguyên nhân gây án.