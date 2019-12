'Đảm bảo an toàn người bệnh và đảm bảo an toàn phẫu thuật là mục tiêu sống còn của hệ thống y tế VN'

Mới đây, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh- Bộ Y tế phối hợp với tổ chức đã tổ chức Operation Smile tổ chức Hội thảo Quốc tế thực hiện giải pháp toàn cầu về an toàn người bệnh. Đây là một trong rất nhiều Hội thảo về an toàn người bệnh được Cục quản lý Khám, chữa bệnh- Bộ Y tế tổ chức trong năm 2019, nhằm nâng cao trách nhiệm của các cơ sở khám, chữa bệnh, các nhân viên y tế trong việc đảm bảo an toàn người bệnh, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, hướng đến sự hài lòng của người bệnh.

Hội thảo thu hút sự quan tâm đông đảo của các cán bộ y tế

Tham dự Hội thảo có hơn 400 đại biểu tham dự bao gồm đại diện các Cục, Vụ trong Bộ, Đại diện các sở y tế và đại diện các bệnh viện trên cả nước, đại diện một số tổ chức quốc tế như tổ chức Operation Smile…

An toàn người bệnh là sự quan tâm của mỗi quốc gia, mỗi cơ sở y tế , người dân và xã hội . Tại Hội nghị Thượng đỉnh Bộ trưởng Y tế toàn cầu năm 2016 tại London, Vương Quốc Anh đã khởi xướng phát động mục tiêu an toàn người bệnh, tiếp theo là lần thứ hai tại Đức năm 2017, lần thứ ba tại Nhật năm 2018: An toàn người bệnh được đưa lên thành vấn đề ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự toàn cầu, đã đệ trình và thông qua Đại hội đồng y tế Thế giới tổ chức vào tháng 5/2017 tại Geneva, đã chính thức lấy ngày 17/9 hàng năm là ngày ”An toàn người bệnh Thế giới”, bắt đầu từ năm nay 2019.

Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh, “Đảm bảo an toàn người bệnh và đảm bảo an toàn phẫu thuật là mục tiêu sống còn của hệ thống y tế Việt Nam khi lấy người bệnh làm trung tâm. Việc triển khai các thông tư và hướng dẫn trên sẽ góp phần đảm bảo sự an toàn cho người bệnh khi đến các cơ sở y tế và đảm bảo an toàn khi tham gia phẫu thuật. Đây là những nội dung quan trọng đòi hỏi các cán bộ y tế phải quan tâm hàng đầu để đảm bảo an toàn, đáp ứng sự hài lòng cho người bệnh”.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh phát biểu tại Hội thảo

Cũng tại Hội thảo, các đại biểu còn được nghe các bài trình bày của các chuyên gia quốc tế về an toàn phẫu thuật và an toàn người bệnh, đồng thời tiến hành hỏi đáp về các nội dung của hội thảo.

Đặc biệt tại Hội thảo, Bộ Y tế đã nhận được 176 Poster báo cáo của các bệnh viện về thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn người bệnh. Ban tổ chức đã lựa chọn ra 14 Poster có chất lượng để trao giải nhằm khuyến khích các bệnh viện tham gia tích cực vào nhiệm vụ đảm bảo an toàn người bệnh, nhiệm vụ “sống còn” của mỗi cơ sở y tế. Giải Nhất được trao cho Bệnh viện Nhi đồng 1 Tp Hồ Chí Minh với giải pháp Ứng dụng công nghệ số trong an toàn phẫu thuật.

Công tác bảo đảm an toàn người bệnh được Bộ Y tế sớm quan tâm và và tập trung chỉ đạo mạnh mẽ trong suốt thời gian qua như: Bộ Y tế đã tham mưu cho Quốc hội ban hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009. Luật Khám bệnh, chữa bệnh đã quy định các điều kiện bảo đảm an toàn người bệnh như: Các quy định chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh (quy định về Cấp cứu; Chẩn đoán bệnh, chỉ định phương pháp điều trị và kê đơn thuốc; Hội chẩn; Điều trị ngoại trú; Điều trị nội trú; Hồ sơ bệnh án; Sử dụng thuốc trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có điều trị nội trú; Thực hiện phẫu thuật, can thiệp ngoại khoa; Kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Xử lý chất thải y tế; Giải quyết đối với người bệnh không có người nhận; Giải quyết đối với người bệnh tử vong; Bắt buộc chữa bệnh; Trực khám bệnh, chữa bệnh,…); Quy định về áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh; Quy định về sai sót chuyên môn kỹ thuật và các điều kiện bảo đảm công tác khám bệnh, chữa bệnh.

Nhiều văn bản quy phạm Pháp luật đã được xây dựng, hướng dẫn và quy định các bệnh viện cần nghiêm túc triển khai thực hiện: Tăng cường hệ thống chính sách, văn bản pháp quy về ATNB;

Bảo đảm thiết lập chương trình và xây dựng các quy định cụ thể bảo đảm an toàn người bệnh và nhân viên y tế; Thiết lập hệ thống thu thập, báo cáo, phòng ngừa sự cố y khoa (Thông tư số 43/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh).

Ngọc Lâm