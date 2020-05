Đâm chết bạn nhậu vì bị nhắc nhở quá ồn ào

Theo Báo Tiền Phong, vụ việc trên xảy ra vào tối 30/4 tại một căn nhà trên đường Bình Chuẩn 66, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, Bình Dương

Từ chiều 30/4, anh Thanh cùng 2 người khác rủ nhau ra vườn cao su gần nhà để nhậu. Đến tối cùng ngày, cả 3 tiếp tục vào nhà của anh Thanh để nhậu tiếp. Lúc bấy giờ, anh Thanh mệt xin bạn nghỉ trước để lên võng ngủ.

Hiện trường vụ án



Lúc này, 2 người còn lại vẫn tiếp tục nhậu. Trong đó, có 1 người tên Thắng 30 tuổi, quê Kiên Giang nói chuyện lớn tiếng khiến Thanh không ngủ được ra nhắc nhở. Lúc này giữa Thanh và Thắng xảy ra mâu thuẫn, Thắng không hài lòng khi bị Thanh nhắc nhở nên đã lấy dao đâm bạn gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Thắng trở về phòng trọ gần hiện trường và ra nghe ngóng tình hình thì bị lực lượng công an đến đưa về trụ sở làm việc. Đến 22h30 tối cùng ngày, lực lượng chức năng phong toả khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc.

Một vụ việc tương tự xảy ra tại TP.HCM đêm 22/4. Võ Văn Nhớ (SN 1994, quê ở Cần Thơ) cùng một nhóm bạn ngồi nhậu ở dãy nhà trọ thuộc ấp 12 (xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi).

Đúng lúc này, anh N.V.T. (SN 1987, quê Đồng Tháp) đi nhậu về qua được mọi người rủ vào uống tăng 2. Khi đang nhậu, T. và Nhớ có xảy ra mâu thuẫn. Quá tức giận, Nhớ chạy về phòng trọ lấy dao đâm anh T. gục tại chỗ.

Sau đó nghe mọi người nói anh T. đã tử vong nên Nhớ chạy về phòng dùng dao tự đâm vào bụng mình nhưng được hàng xóm phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời.

Your browser does not support HTML5 video.

Đâm bạn nhậu tử vong chỉ vì lý do đơn giản này