Đâm chết bạn trong lúc hát bài “tình anh em” vì tức chuyện... bị chụp hình đi “bia ôm” gửi cho vợ

Trong lúc hát hò hăng say, Huy bỗng nhớ lại chuyện từng bị bạn chụp hình “đi bia ôm” gửi cho vợ nên tức giận, rút dao đâm bạn tử vong.

Theo tin từ tờ Pháp luật TP Hồ Chí Minh, ngày 18/12, cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng Phạm Quang Huy (35 tuổi, ngụ tại phường Long Bình, TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là anh Nguyễn Thành Nam (33 tuổi, ngụ tại Biên Hòa).

Theo điều tra ban đầu, Phạm Quang Huy và anh Nguyễn Thành Nam là bạn bè nhiều năm, thường xuyên rủ nhau đi ăn uống hát hò cùng bạn bè. Gần đây hai người lại cùng bạn bè đi bù khú, trong lúc Huy đang uống “bia ôm” thì bị anh Nam chụp ảnh và cố tình gửi cho vợ Huy.

Biết chuyện này, Huy rất bực tức và đã xảy ra cãi cọ với anh Nam. Sau lần cãi cọ đó, hai người lại bình thường với nhau và vẫn thường xuyên đi hát hò, nhậu nhẹt cùng nhóm bạn chung.

Đến trưa ngày 15/12, hội bạn bè lại rủ nhau đến hát tại quán Karaoke Kim Song (thuộc khu phố 7, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa). Lúc này anh Nam đăng ký và hát bài “Tình anh em”. Huy ngồi ở ghế nghe bài này thì chợt nhớ lại câu chuyện trước đó Huy gây ra cho mình chẳng có chút “tình anh em” nào cả.

Trong lúc không kìm nén được cảm xúc, Huy đã dùng một con dao bấm dài khoảng 16cm đâm mạnh 1 nhát vào vùng bả vai khiến anh Nam bị thương nặng. Sự việc sau đó được bạn bè phát hiện và anh Nam được đưa lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu . Tuy nhiên, do vết thương nằm đúng khu vực nguy hiểm và mất máu nhiều nên anh Nam đã tử vong.

Ngay sau đó, Công an đã có mặt phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm, thi thể anh Nam được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

Về phần Huy, sau khi gây án đã chủ động đến Công an tỉnh đầu thú. Tại trụ sở Công an, bước đầu Huy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ án vẫn đang được điều tra , làm rõ.

