Gã đàn ông cầm dao nhọn đâm chết bảo vệ chợ rồi bình tĩnh lái xe về nhà kể cho con trai 15 tuổi

Theo tin từ Người lao động, ngày 2/3, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Văn Mạnh (SN 1981, ngụ tại thôn Hồng Thái, xã Công Chính, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) về tội Giết người theo quy định tại điều 123 Bộ luật hình sự.

Theo hồ sơ điều tra, khoảng 6h ngày 3/6/2019, Mạnh chở vợ là chị Phạm Thị L. đến chợ Trầu (thuộc thôn Tuy Yên, xã Công Liêm) để bán hàng nông sản. Tới chợ, Mạnh đỗ xe ngay trước cổ gây cản trở giao thông.

Thấy vậy, ông Đỗ Trung Chính (SN 1957, ngụ tại xã Công Chính) là bảo vệ chợ đã ra nhắc nhở Mạnh phải đỗ xe đúng nơi quy định để các tiểu thương khác và người dân thuận tiện đi lại. Tuy nhiên, Mạnh tỏ thái độ khó chịu, không chấp thực hiện.

Bị cáo Mạnh tại phiên tòa xét xử

Chính vì thế giữa Mạnh và ông Chính xảy ra to tiếng, cãi vã, lăng mạ nhau. Cùng thời điểm một số tiểu thương trong chợ chạy ra can ngăn nên Mạnh đã chạy xe đi theo hướng xã Công Chính.

Nhưng vẫn ấm ức chuyện cãi nhau với ông Chính nên Mạnh nảy sinh ý định trả thù. Mạnh rẽ vào cưả hàng bán thịt trâu, bò ven đường lấy một con dao nhọn thủ trong người rồi quay lại chợ Trầu tìm ông Chính.

Khi đến nơi, Mạnh dừng xe chạy vào đâm mạnh một nhát trúng ngực phải người đàn ông trung niên khiến nạn nhân gục tại chỗ. Người dân quanh đó phát hiện sự việc nhưng không kịp can ngăn vì diễn biến quá nhanh. Ông Chính sau đó được đi đưa cấp cứu nhưng do vết đâm nghiêm trọng nên đã tử vong ngay sau đó.

Về phần Mạnh, gây án xong hắn phóng xe về nhà kể lại toàn bộ câu chuyện cho con trai 15 tuổi. Sau đó, Mạnh bỏ trốn lên núi gần nhà. Nhưng đến khoảng 15h cùng ngày, Mạnh đã đến Công an xã đầu thú sau khi được người thân vận động.

Tại phiên tòa xét xử, HĐXX nhận định, hành vi của Mạnh đã tước đi mạng sống của một người, đây là hành vi có tính côn đồ nên cần phải cách ly khỏi xã hội . Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Mạnh 18 năm tù giam về tội Giết người.

Giết người vi mâu thuẫn nhỏ nhặt

Nga Đỗ (t/h)