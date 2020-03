Đâm chết người cùng xã vì… bức xúc tiếng nẹt pô

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Hóa (SN 1982, trú tại thôn Hưng Phú, xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân là anh Dương Quốc H. (SN 1985, trú tại thôn Đồng Tiến, xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22h30 ngày 27/2/2020, anh Dương Quốc H. điều khiển xe máy nhưng rú ga nẹt pô gây ồn ảo trong khu vực Hóa sinh sống. Bực mình trước hành động của anh H.. Hóa thủ sẵn 1 con dao trong người, tiếp đó lấy xe kéo đẩy ra ngoài đường cùng cọc tiêu để chặn đường anh H..

Khi anh H. di chuyển xe đến khu vực tỉnh lộ 551 thuộc thôn Hưng Phú, xã Kỳ Tiến thì Hóa lao ra đe dọa, thách thức. Tại đây, Hóa và anh H. xảy ra mâu thuẫn cãi cọ rồi dẫn đến xô xát.

Trong lúc giằng co, Hóa bất ngờ rút con dao thủ sẵn trong người ra đâm mạnh vào người anh H.. Bị đâm bất ngờ, anh H. không kịp phản ứng nên chỉ biết cách cố gắng bỏ chạy.

Chưa dừng lại, Hóa tiếp tục đuổi theo nạn nhân rồi dùng dao đâm thêm 1 nhát vào vùng hạ sườn bên phải khiến anh H. gục tại chỗ.

Phát hiện vụ ẩu đả, người dân địa phương đã chạy đến can ngăn và đưa anh H. đi cấp cứu , đồng thời báo Công an địa phương. Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay sau khi bị đâm nhưng do vết thương nghiêm trọng, sốc mất máu nên anh H. đã tử vong ngay sau đó.

Nhận được tin báo có án mạng, Công an huyện Kỳ Anh đã xuống phong tỏa hiện trường, trình báo vụ việc lên Công an tỉnh Hà Tĩnh. Công an huyện Kỳ Anh cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong.

Nhận định đây là vụ án mạng nghiêm trọng, Công an tỉnh đã gửi đề nghị khởi nghi phạm lên VKSND cùng cấp và đã được phê duyệt ngay sau đó. Hiện Hóa đang bị tạm giam tại Công an huyện Kỳ Anh để phục vụ công tác điều tr.

