Đám cưới văn minh đầu năm 2020: Đãi nước ngọt thay bia, hưởng ứng Luật phòng chống tác hại bia, rượu

Mới đây, trên mạng xã hội thi nhau bàn tán rầm rộ về hình ảnh một đám cưới, bày tiệc mời khách rất thịnh soạn. Tuy nhiên, điều gây chú ý là trên bàn tiệc lại không có chai rượu hay xếp chồng những lon bia như thường thấy. Đặc biệt, mâm cỗ này chỉ toàn nam giới, ngồi cạnh nhau ăn uống vui vẻ, bên cạnh là những lon nước ngọt.

Hình ảnh tại một đám cưới gây chú ý mạng xã hội

Người dùng mạng vẫn để ý thấy một vài chén rượu đang úp xuống bàn, một vài lon bia nhưng cũng đồn đoán rằng, có thể đám cưới này vẫn có rượu bia như truyền thống. Nhưng gia chủ đã tâm lý sắp xếp riêng cho anh em tài xế những lon nước ngọt, mục đích để đảm bảo sự an toàn và đúng luật khi tham gia giao thông.

Hành động này của chủ nhân tiệc cưới nhận được nhiều lời khen ngợi, họ đều đồng tình mà nhận xét, đây là đám cưới văn minh nhát từ trước đến nay.

Một tài khoản bình luận: "Có lon bia kia kìa nhưng cả dãy bàn dài thấy toàn Coca thôi, mấy cái chén rượu cũng úp xuống dù cỗ đã vơi, chứng tỏ các anh, các chú này không uống rượu bia, văn minh quá đó chứ".

Người khác cũng bàn thêm vào: "Vỗ tay luôn. Có cái luật này là các anh văn minh hẳn. Tôi nghĩ đám cưới giờ bỏ bia rượu là được rồi, không phải lái xe thì uống, nếu còn đi đường thì thôi. Nhiều vụ đi ăn tiệc uống say rồi gây tai nạn lắm rồi".

Theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, Luật phòng chống tác hại bia rượu , được áp dụng từ 1/1/2020 quy định:

Đối với người điều khiển xe ô tô, chỉ cần phát hiện trong hơi thở hoặc máu có nồng độ cồn sẽ bị xử phạt với mức xử phạt cao nhất là từ 30-40 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22-24 tháng.



Đối với người điều khiển xe mô tô sẽ là từ 6-8 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22-24 tháng.



Còn với người điều khiển xe đạp, xe thô sơ cũng sẽ bị phạt từ 400.000-600.000 đồng (theo điểm d khoản 4 Điều 8).



Bên cạnh đó, sử dụng thiết bị âm thanh, điện thoại khi lái xe cũng sẽ bị xử phạt như sau: Đối với người điều khiển xe ô tô, nếu bị phát hiện sẽ phải nộp phạt số tiền 1-2 triệu đồng và bị tước bằng lái1- 3 tháng; Người đi xe máy, só tiền nộp phạt từ 600.000- 1 triệu đồng và tước bằng lái 1-3 tháng.

