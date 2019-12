Đám cưới VIP: Nhà rể thuê hẳn trực thăng rước dâu cách nhà 35km

Một đám cưới đặc biệt, ấn tượng đã diễn ra tại làng Bhurakhedi, thuộc quận Ashoknagar của Madhya Pradesh, ( Ấn Độ ). Theo đó, ông Jorawar Singh, một nông dân đã quyết định thuê hẳn trực thăng cho đám cưới của con trai để sang nhà gái rước dâu. Nhà cô dâu Puja ở làng Myana chỉ cách làng chú rể 35km. Và ông Jorawar đã chi 6 nghìn Rupi cho chuyến bay 10 phút đi rước dâu.

Nhà trai thuê hẳn trực thăng để sang làng bên rước dâu

Một sân bay đặc biệt đã được chuẩn bị riêng để chiếc trực thăng hạ cánh. Đồng thời, cảnh sát cufgn có mặt để triển khai lực lượng đảm bảo an toàn cũng đơn vị cứu hỏa. Mọi người trong làng đều ngưỡng mộ đám cưới này.

Phát biểu trong đám cưới, chú rể nghẹn ngào: "Trong một khoảnh khắc tôi cảm thấy như một VIP," Shekhar nói với một đội truyền thông đang chờ anh ta ở sân bay trực thăng. "Mẹ tôi muốn điều này xảy ra". Được biết, mẹ của chú rể mong muốn cô con dâu mới của gia đình được đón về nhà trong một chiếc trực thăng. vì vậy, bố và con trai đã biến ước nguyện này thành hiện thực.

Anh họ của chú rể Brijraj Singh cho biết: "Sau khi tham khảo ý kiến với một số người bạn ở Ashoknagar, chúng tôi đã liên lạc với một công ty ở Delhi và chiếc chopper đã được đặt trước."

Được biết, gia đình họ dã xin cấp phép các quyền cần thiết để thực hiện chuyến bay. Cô dâu lẫn chú rể xúc dồng nói: "Mặc dù chuyến bay kéo dài 10 phút đã tiêu tốn của chúng tôi 6.000 Rupi (khoảng 2 triệu đồng), nhưng nó đã trở thành khoảnh khắc mà chúng tôi sẽ trân trọng cả cuộc đời".

Your browser does not support HTML5 video.





Tuy nhiên, thời tiết, Gwalior rất tệ, do đó chiếc trực thăng không thể cất cánh đúng giờ đã định. Thay vì 10 giờ sáng, chiếc trực thăng đến rước dâu vào lúc 4 giờ chiều và sau đó mất 10 phút để đưa cặp vợ chồng về ngôi nhà mà họ sẽ chung sống. Dù vậy, đây vẫn là một đám cưới thực sự đem đến sự ngưỡng mộ cho dân làng xung quanh, họ đã ùa ra đón cô dâu chú rể tại khi chiếc trực thăng đáp xuống và dành nhiều lời chúc phúc cho cặp vợ chồng son.

Minh Tú (t/h)