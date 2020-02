Đâm hàng xóm tử vong vì nghi bẫy mèo nhà mình

Theo thông tin từ Zing.vn, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Tùng (43 tuổi, ngụ xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho) để điều tra về hành vi Giết người



Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào ngày 14/2. Hôm đó, Nguyễn Chí Linh (25 tuổi) đi bộ sang nhà ông Tùng để nói chuyện về chiếc bẫy mèo. Sau đó, cả hai xảy ra mâu thuẫn rồi cự cãi. Tiếp đó, ông Tùng cầm dao đâm nhiều nhát vào người Linh.

Hiện trường vụ việc.



Bị thương nặng, Linh bỏ chạy được khoảng 200m thì ngã quỵ. Dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó. Sau khi vụ việc xảy ra, đối tượng Tùng đã bị cảnh sát bắt giữ để điều tra.



Báo Vietnamnet thông tin, theo kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân Linh bị đâm nhiều nhát dẫn đến sốc mất máu cấp và tử vong. Tại cơ quan công an, bước đầu Tùng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đâm chết hàng xóm chỉ vì chiếc bẫy mèo.



Mới hồi tháng 1 vừa qua cũng xảy ra vụ việc "hàng xóm tương tàn" chỉ vì một con bò. Cụ thể, ngày 11/1, Công an tỉnh Bình Phước đã tiến hành bắt giữ Võ Đại Thanh (50 tuổi) để điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tối 10/1 tại xã Lộc Điền (huyện Lộc Ninh).



Được biết, nạn nhân là ông Nguyễn Đức Cường (60 tuổi, trú tại xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh). Ông Cường và ông Võ Đại Thanh (đối tượng đánh ông Cường tử vong) là hàng xóm của nhau.



Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tối ngày 10/1 con bò nhà ông Cường bị xổng ra ngoài và đi sang vườn nhà ông Thanh. Vì vụ việc này, sau đó cả hai đã xảy ra cãi vã rồi dẫn đến ẩu đả.



Thấy bố đánh nhau với hàng xóm, Nguyễn Đức Phi Bảo (con trai ông Cường) cũng cầm gậy lao vào phụ giúp cha. Tuy nhiên, trong lúc ẩu đả, ông Cường đã bị ông Thanh dùng tuýp sắt đánh liên tiếp vào đầu, dẫn đến tử vong.

Quái nhân lấy mạng hàng xóm vì… con bò đứt đuôi. Nguồn: ANTV.