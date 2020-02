Dâm ô bé gái 9 tuổi với 'giá' 50.000 đồng nhưng bị dân mạng đồn là... bắt cóc trẻ em

Khi Sang bị Công an bắt, nhiều người quay clip tung lên mạng nói rằng hắn bắt cóc trẻ em. Song thực tế, đây là gã “yêu râu xanh” định dâm ô bé 9 tuổi.

Công an quận 8 ( thành phố Hồ Chí Minh ) vừa tống đạt quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Đào Ngọc Sang (58 tuổi, ngụ tại quận 10) để điều tra về hành vi Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi theo quy định của Pháp luật . Nạn nhân trong vụ việc này là cháu Trang (tên nạn nhân đã thay đổi, 9 tuổi, ngụ tại quận 8).

Khi Sang bị bố cháu Trang phát hiện hành vi, báo Công an đến bắt thì rất nhiều người đã vây lại để xem, quay clip, chụp ảnh rồi đăng lên mạng xã hội . Điều đáng nói, họ không thông tin đúng về vụ việc mà cho rằng Sang là kẻ bắt cóc Trẻ em . Sau đó, Công an quận 8 phải lên tiếng khẳng định đây không phải là một vụ bắt cóc.

Liên quan đến vụ dâm ô trẻ em , theo điều tra, khoảng 18h ngày 26/2, Đào Ngọc Sang chạy xe máy đến một con hẻm nằm trên đường Phạm Thế Hiển (thuộc phường 6, quận 8) thì gặp cháu Trang đang đi xe đạp ngang qua. Thấy cháu bé đi một mình nên sang nổi máu dâm ô.

Sang chạy xe lại gần bắt chuyện với Trang. Sang nói cháu Trang cất xe, đi xếp lại ghế sẽ trả công 50.000 đồng. Trang nghe thấy vậy liền đồng ý luôn.

Tiếp đó, Sang bảo Trang lên xe để chở đi chơi. Sang chở cháu bé đến trước một căn nhà ở số 2620 thuộc đường Phạm Thế Hiền để thực hiện hành vi dâm ô. Lúc này, Trang tỏ ra vô cùng sợ hãi nên đã khóc toáng lên. Sang sợ mọi người nghe thấy tiếng trẻ con khóc nên đã chở Trang về nơi đã gặp cháu.





Khi Sang đang chở cháu Trang đi trên đường thì bị bố cháu bé phát hiện và báo Công an. Cơ quan chức năng ngay lập tức có mặt bắt giữ đối tượng Sang. Bước đầu, đối tượng đã khai nhận một vài tình tiết trong vụ việc.Được biết, trong sáng ngày 27/2, cơ quan Công an và người giám hộ của cháu Trang đã đưa nạn nhân đến Trung tâm pháp y TP Hồ Chí Minh để giám định, phục vụ điều tra, làm rõ vụ việc.

Khởi tố "yêu râu xanh" dâm ô bé gái 9 tuổi

