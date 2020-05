Đâm thẳng vỏ chai bia vào mặt bạn vì đang nhậu thì ép phải bắt tay

Tin tức mới nhất ngày 18/5, báo Người Lao Động dẫn lại thông tin từ Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cùng ngày cho biết, đơn vị đang điều tra vụ ẩu đả khiến một thanh niên bị vỏ chai bia đâm vào mặt phải cấp cứu.



Được biết, vụ việc xảy ra vào sáng 12/5 tại một nhà riêng ở phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Theo thông tin từ PLO, sáng 12/5 bốn nam thanh niên gồm Phan Thanh Minh Vũ (SN 1985), Vũ Anh Toàn (SN 1983), Bùi Văn Quyền (SN 1986) và Trịnh Văn Lành (cùng ngụ quận Sơn Trà) tổ chức ăn nhậu tại nhà riêng của Lành.



Cuộc nhậu kéo dài đến tận 14h cùng ngày, khi mọi người đã ngà ngà say thì Toàn đưa tay muốn bắt tay với Vũ nhưng Vũ không bắt lại. Nghĩ Vũ xem thường mình, Toàn và Quyền đã nổi giận, thay phiên tát nhiều cái vào mặt Vũ.



Khi Lành can ngăn, Toàn và Quyền mới không đánh nữa và tiếp tục bữa nhậu. Tuy nhiên, lúc tan cuộc vì chưa nguôi giận nên Toàn và Quyền đứng dậy, tiếp tục tát mỗi người một cái vào mặt Vũ rồi bỏ đi.

Bực tức do liên tục bị bạn nhậu tát vào mặt, Vũ hậm hực đứng dậy đập vỡ vỏ chai bia ra làm đôi rồi đuổi theo Toàn và Quyền để đánh lại. Sau đo, trong lúc cả ba ẩu đả, Vũ lấy chai bia đâm trúng mặt Quyền rồi bỏ chạy.



Hậu quả, vết thương nặng trên mặt khiến Quyền phải nhập viện cấp cứu. Hiện tại, công an quận Sơn Trà đang tiếp tục điều tra vụ việc.



