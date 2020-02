Dẫn 2 phụ nữ lạ mặt về nhà, người đàn ông ngoại quốc bị 'khoắng' mất gần 600 triệu

Một người đàn ông ngoại quốc đã đến Công an trình báo việc bị mất tiền tại căn hộ chung cư ở quận 2, TP Hồ Chí Minh. Trước đó, anh ta đã dẫn 2 người phụ nữ về nhà.

Theo Người lao động, ngày 6/2, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đang điều tra một vụ trộm cắp xảy ra tại căn hộ thuộc chung cư Tropic Garden (nằm trên đường số 66, phường Thảo Điền, quận 2, TP Hồ Chí Minh).



Ngày 26/10/2019, anh G.P.J (sinh năm 1975, Quốc tịch Ireland) đến Ngày 26/10/2019, anh G.P.J (sinh năm 1975, Quốc tịch Ireland) đến công an trình báo việc mình bị mất 140 triệu đồng và 20.000 USD. Tổng số tiền bị mất rơi vào khoảng 26.000 USD (gần 600 triệu).

Nhận được tin báo án, Công an TP Hồ Chí Minh ngay lập tức vào cuộc điều tra. Đơn vị cử tổ công tác đến chung cư trích xuất camera an ninh để xác định nghi phạm. Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, nghi phạm là 2 người phụ nữ.

Theo hình ảnh từ camera thì, người phụ nữ thứ nhất có độ tuổi từ 35 đến 40, cao khoảng 150cm – 155cm, dáng hơi mập, tóc ngắn. Người phụ nữ thứ hai không xác định rõ được độ tuổi, nhưng người này cao khoảng 155cm – 158cm, dáng người trung bình, tóc dài ngang vai.

Hai người phụ nữ trong thang máy được cho là nghi phạm của vụ án

Khi có những đặc điểm nhận dạng của hai nghi phạm , Công an TP Hồ Chí Minh đã thông tin để người dân nắm bắt được. Phía Công an TP Hồ Chí Minh nói, nếu người dân nào phát hiện đối tượng có đặc điểm như trên thì thông báo ngay đến đồng chí Phùng Thanh Tròn - Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh qua số điện thoại 0938909294.

Liên quan đến tình trạng mất cắp, trước đó, trưa ngày 25/7/2020, tại khách sạn nằm trên đường Nguyễn Kiệm (phường 3, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) cũng xảy ra vụ mất trộm.

Cụ thể, khoảng 0h ngày 25/7, bà bà Vương Anh C. (SN 1977, Việt kiều Đức) đến công an trình báo bị trộm đột nhập vào phòng. Bà C. cho biết bị mất 20.000 Euro và một đồng hồ trị giá 33.000 USD, tổng tài sản hơn 1 tỉ đồng.

Bà C. trình báo, số tài bị mất trong khoảng thời gian bà khóa cửa phòng ra ngoài ăn tối. Nhận được tin báo Công an quận Gò Vấp phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hồ Chí Minh lấy lời khai nạn nhân và khám nghiệm hiện trường

Trộm cắp tài sản gia tăng vì sự chủ quan của gia chủ

Nga Đỗ (t/h)