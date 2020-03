Dân Ấn Độ bức xúc vì phải chụp ảnh selfie 1 lần/giờ gửi cơ quan chức năng trong thời gian cách ly

Theo đó, người đang cách ly tại nhà sẽ phải tải xuống một ứng dụng đặc biệt trên của người cách ly. Hàng ngày, trong khoảng thời gian từ 7-22h, người cách ly cũng phải chụp ảnh tự sướng mỗi giờ và gửi cho các quan chức năng thông qua ứng dụng.

"Nhóm Xác minh hình ảnh của Chính phủ sẽ quan sát từng ảnh selfie được người dân gửi đến. Vì vậy, nếu cố tình gửi ảnh sai quy định, người vi phạm lập tức được chuyển sang cách ly tập trung", thông cáo báo chí từ Bộ Giáo dục Y tế bang Karnataka cho biết.

Ấn Độ đã thực hiện phong tỏa cả đất nước. Ảnh: ANI

Đáng nói, những trung tâm cách ly của chính phủ Ấn Độ là nơi được biết đến với điều kiện sinh hoạt mất vệ sinh.

Được biết hiện ông K. Sudhakar - người đứng đầu Bộ Giáo dục Y tế Karnataka và 3 quan chức y tế khác của bang này chưa phản hồi báo chí về thông cáo này.

Sau khi thông cáo này được ban hành, trên mạng xã hội Twitter, rất nhiều người dân Ấn Độ đã bày tỏ sự bức xúc vì cảm thấy bị xâm phạm quyền riêng tư.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên chính quyền các bang tại Ấn Độ đưa ra quy định gây tranh cãi về vấn đề thực hiện cách ly của người dân. Hồi đầu tháng 3, bang Maharashtra đã tiến hành đóng dấu vào tay người dân ngày tháng mà họ phải tự cách ly tại nhà bằng một loại mực không thể xóa.

Chính quyền đóng dấu vào tay người dân bằng loại mực không thể xóa. Ảnh: India Times.

Tuần trước, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ra lệnh phong tỏa đất nước 1,3 tỷ người trong 21 ngày để ngăn chặn dịch COVID-19 bùng phát khi nước này đã ghi nhận hơn 1.200 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 và 32 ca tử vong.

Lênh phong tỏa có hiệu lực chỉ sau vài giờ công bố khiến tất cả các phương tiện công cộng phải tạm dừng đột ngột, hàng trăm nghìn lao động phải đi bộ từ các thành phố về quê, khắp đất nước xảy ra tình trạng mua sắm hoảng loạn.

Kiều Đỗ (t/h)