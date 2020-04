Dàn cảnh đâm xe, chủ tiệm thuốc tây bị móc túi cả chục triệu đồng

Ngày 19/4, Công an quận 10, TP.HCM cho biết đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ dàn cảnh đâm xe móc túi cả chục triệu đồng xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, anh V.V.L.(SN 1974, ngụ quận Tân Bình, TP HCM) là chủ tiệm Thuốc tây ở quận Tân Bình. Sáng 18/4, anh L. đi xe máy từ nhà tới chợ thuốc trên đường Nguyễn Giản Thanh ở Quận 10 để lấy hành. Tuy nhiên, tới đoạn đường Cửu Long và Trường Sơn thì anh bị một đối tượng đi xe Wave màu xanh rêu vượt mặt. Sau đó, anh L. rẽ trái vào đường Trường Sơn còn người kia chạy xe về đường Cửu Long. Tuy nhiên, anh L. phát hiện người kia đã quay xe và chạy theo sau mình.

Đến đoạn ngã tư Nguyễn Giản Thanh - Trường Sơn (quận 10), anh L. bất ngờ bị một đối tượng (chưa rõ danh tính) đâm xe, khiến anh L. ngã xuống đường. Khi bị ngã xe, anh L. chưa kịp định hình, chỉ nghe thấy ai đó quát lớn: "đi kiểu gì vậy, kẹt chân tôi rồi". Anh L. vừa dựng xe dậy thì một đối tượng đi xe Wave bất ngờ áp sát bên phải, móc mất cọc tiền trong túi anh L. rồi phóng xe bỏ chạy.

Trả lời PV Phải đến khi người dân xung quanh hô hoán anh L. mới phát hiện mình bị dàn cảnh móc túi. Anh L. đã tới Công an phường 15, quận 10 trình báo vụ việc. Được biết, số tiền anh L. bị mất cắp là 20 triệu đồng.Trả lời PV Báo Người Lao Động , anh L. cho hay: "Lúc đó chỉ mới 9 giờ sáng, đường nhiều người qua lại, bọn chúng đã thực hiện rất bài bản, rất nhanh gọn, về đến nhà tôi vẫn còn sợ. Tôi rất mong công an vào cuộc, trích xuất camera để nhanh chóng tìm ra nhóm cướp này".

Chi Nguyễn (t/h)