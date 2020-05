Dẫn cháu trai đi tắm mương, cả 2 bác cháu bị đuối nước tử vong

Tin tức mới nhất ngày 11/5, Báo Giao Thông dẫn lại thông tin từ lãnh đạo UBND xã Hạ Mỗ (huyện Đan Phượng, Hà Nội) sáng cùng ngày xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc đuối nước thương tâm ngày 10/5 khiến 2 nạn nhân tử vong. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng thụ lý giải quyết.



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h30 ngày 10/5, anh T.V.D. (SN 1987, trú tại địa phương) và cháu T.Đ.L. (SN 2009, cháu anh D.) cùng nhiều cháu nhỏ trong nhà rủ nhau ra mương nước Đan Hoài ở xã Hạ Mỗ hóng mát. Vì quá nóng nên anh D. và cháu L. đã nhảy xuống mương nước tắm cho đỡ nóng.

Nơi xảy ra vụ việc.

Tuy nhiên, trong lúc bơi xuống mương nước, 2 bác cháu bất ngờ bị dòng nước cuốn vào gầm cầu, sau đó chìm xuống. Phát hiện vụ việc, các cháu nhỏ trên bờ đã hô hoán người dân đến giải cứu nhưng đã quá muộn.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã nhanh chóng tới hiện trường, tiến hành công tác cứu nạn cứu hộ. Chia sẻ về vụ việc, lãnh đạo UBND xã Hạ Mỗ cho biết: "Khoảng 1 tiếng sau, lực lượng chức năng đã vớt được thi thể 2 nạn nhân".

Hiện tại, chính quyền địa phương đã làm các thủ tục để bàn giao thi thể 2 bác cháu cho gia đình an táng.





Cùng ngày, tại đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) cũng xảy ra vụ việc đuối nước tương tự khiến 2 cháu bé mất tích.



Pháp luật plus dẫn lại thông tin từ UBND huyện Vân Đồn cho biết, khoảng 10h20 ngày 10/5, hai bé có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội đi du lịch cùng gia đình tại Vân Đồn.

Ảnh minh họa.

Khi đang tắm biển tại Quan Lạn, 2 cháu bé bị đuối nước và mất tích ở khu vực bãi biển thôn Thái Hòa. Vị trí này không phải bãi tắm và đã được các ngành chức năng, chính quyền địa phương cắm biển báo cấm tắm ở đây.

Ngay khi nhận được tin báo, các cấp ủy và chính quyền xã Quan Lạn cùng lực lượng cứu hộ trên địa bàn nhanh chóng đến hiện trường. Nhiều tàu thuyền được huy động để tìm kiếm nhưng công tác gặp nhiều khó khăn do nước thủy triều dâng cao, thi thể 2 cháu vẫn chưa được tìm thấy.

