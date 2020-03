Dân chơi đất cảng đến quán karaoke vui vẻ, gọi `chân dài` phục vụ bất chấp dịch COVID-19

Tối 21/3, tổ công tác phòng CS Quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an TP. Hải Phòng cùng Công an huyện An Dương đã bất ngờ kiểm tra quán karaoke Hùng Tiến (xã Đặng Cương, huyện An Dương). Khi kiểm tra, chủ cơ sở là anh Phùng Thế H. (38 tuổi) vắng mặt. Khi kiểm tra các phòng hát, lực lượng Công an xác định có 6 phòng vẫn đang hoạt động, khách vẫn tới hát karaoke, bao gồm 15 khách nam và 19 nhân viên nữ.

Lực lượng chức năng phát hiện nhiều khách hát cùng nữ nhân viên trong quán karaoke

Tại thời điểm kiểm tra, tất cả khách hàng cũng như nhân viên đều không xuất trình được giấy tờ tùy thân như chứng minh thư, bằng lái,... Quản lý cơ sở là Trần Văn D. (35 tuổi, trú ở xã Đặng Cương, huyện An Dương) cũng không xuất trình được thủ tục hành chính, giấy tờ liên quan đến việc kinh doanh karaoke.

Lực lượng công an kiểm tra quán karaoke Hùng Tiến

Đáng chú ý, cơ sở kinh doanh karaoke Hùng Tiến này đã ký cam kết dừng hoạt động đến hết tháng 3/2020. Trước đó, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng đã yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường, karaoke, quán bar, các khu vui chơi giải trí... tạm dừng hoạt động đến hết tháng 3/2020 do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Bên cạnh Hải Phòng, nhiều lãnh đạo tỉnh, thành phố khác trên cả nước cũng yêu cầu tạm dừng các hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường, quán bar,... như Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh,... để ngăn chặn việc lây lan virus

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an huyện An Dương xử lý theo thẩm quyền và quy định của Pháp luật

Tối ngày 22/3, Bộ Y tế liên tục công bố các ca nhiễm COVID-19 mới tại Việt Nam. Trong số các ca bệnh mới được ghi nhận, có 12 trường hợp ở các tỉnh phía Nam và 7 trường hợp ở các tỉnh phía Bắc. Như vậy, tính đến sáng ngày 23/3, Việt Nam đã ghi nhận 113 trường hợp dương tính với COVID-19 trên cả nước, đa phần các ca nhiễm là du học sinh đi học ở nước ngoài trở về.

Your browser does not support HTML5 video.

Chi Nguyễn (t/h)