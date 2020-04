Đàn em thân tín Ninh Đức Lợi đóng vai trò gì trong vụ Đường Nhuệ “thu phí” hỏa táng?

Trong quá trình điều tra các sai phạm của băng nhóm Đường Nhuệ, ngày 22/4/2020, Công an tỉnh Thái Bình tống ddatjj quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội Cưỡng đoạt tài sản.

Căn cứ theo kết quả điều tra, Công an tỉnh Thái Bình khởi tố 2 bị can là Nguyễn Xuân Đường (Đường Nhuệ, SN 1971, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) và Ninh Đức Lợi (SN 1974, trú tại số nhà 11, tổ 56, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình). Ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ninh Đức Lợi.

Theo cơ quan điều tra, Đường Nhuệ cùng đàn em thu tiền bảo kê của những gia đình có người chết đưa đi hỏa táng. Tại Thái Bình có hàng chcuj doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ hỏa táng phải đóng tiền hàng tháng cho băng nhóm này. Việc đóng tiền bắt đầu từ năm 2017 cho đến nay.

Bị can Ninh Đức Lợi

Các doanh nghiệp làm dịch vụ hỏa táng trên địa bàn Thái Bình được “chia” các địa bàn để hoạt động. Trong đó, mỗi doanh nghiệp chỉ được thực hiện dịch vụ này trong phạm vi khoảng 10 xã và không được xâm phạm lãnh địa của nhau, theo Báo Thanh Niên thông tin.

Hơn nữa, khi đưa đi hỏa táng các doanh nghiệp phải báo cáo tên tuổi, thời gian, địa điểm cho băng nhóm của Đường Nhuệ biết. Việc này được chúng gọi là “báo ca”. Định kỳ, mỗi tháng 2 lần (mùng 5 và 20 âm lịch), đàn em của Đường Nhuệ sẽ đi thu phí, mỗi ca hỏa táng là 500.000 đồng.

Theo cơ quan điều tra, đàn em giúp sức đắc lực cho Đường Nhuệ trong vụ án này là Ninh Đức Lợi. Đối tượng này là lao động tự do, có thời gian bán bia ở TP Thái Bình. Về mức độ ảnh hưởng của Lợi tại đất Thái Bình thì không thể sánh bằng Đường Nhuệ được. Người dân ít biết đến Lợi.

Người dân phường Xuyên Bồ (TP Thái Bình) và những người biết nhiều tin tức về băng nhóm của Đường Nhuệ đều khẳng định, thông tin về Lợi khá ít. Không có nhiều người dân Thái Bình biết về đối tượng này.

Hình ảnh Đường Nhuệ trước khi bị bắt

Còn Công an phường Bồ Xuyên thì cho hay, Lợi đăng ký hộ khẩu tại phường cùng nơi ở với bố mẹ đẻ. Thế nhưng, y đã chuyển nhà sang phường Trần Lãm từ 6 – 7 năm nay. Hiện cũng không có nhiều thông tin liên quan đến đối tượng này.

Liên quan đến vụ thu phí hỏa táng, ông Trần Ngọc Giao – Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Long cho biết, Lợi là đối tượng trực tiếp báo ca, thu tiền tại các văn phòng hỏa táng về cho Đường Nhuệ. Không chỉ vậy, Lợi còn trực tiếp tham gia vào các vụ “dằn mặt” khi một số văn phòng, nhà xe không tuân theo chỉ đạo của Đường Nhuệ.

Một số người dân Thái Bình khác cho biết, Lợic có biệt danh là Lợi “Nhoe”. Tuy không cao to nhưng thân thủ khá nhanh nhẹn. Lợi là trợ thủ đắc lực của Đường Nhuệ trong việc bảo kê, thu phí dịch vụ hỏa táng.

Nga Đỗ (t/h)