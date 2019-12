Đạo diễn Lê Hoàng bị chê 'kém duyên' khi nhắc lại scandal clip nóng của Hoàng Thùy Linh

Nổi tiếng là người thẳng thắn, với nhiều phát ngôn gây sốc, đạo diễn Lê Hoàng lại lần nữa khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" khi ông khơi gợi lại scandal quá khứ của ca sĩ Hoàng Thùy Linh. Theo đó, khi ông tham gia một chương trình, Lê Hoàng cho rằng:

Ông so sánh và khơi lại scandal quá khứ của Hoàng Thủy Linh



"Chẳng hạn, chuyện Hoàng Thùy Linh lộ clip mà lôi lại thì không vui vẻ gì nhưng vẫn đáng nhớ, đáng nói. Hoàng Thùy Linh thành công rồi thì người ta vẫn có quyền lôi lại ký ức đó với sự tự hào và tiếc nuối. Và tôi nghĩ bản thân Hoàng Thùy Linh cũng không ngại nói về quá khứ. Nếu tôi là Hoàng Thùy Linh, tôi sẵn sàng kể lại quá khứ của mình trên game show truyền hình".

So sánh với Ngân 98 hay Trâm Anh, những nhân vật từng lộ clip nóng , đạo diễn Lê Hoàng lý giải nó không gây chấn động vì cả hai không phải là người của công chúng, cũng không sản xuất bất kỳ tác phẩm nghệ thuật nào. Còn Hoàng Thùy Linh, thời điểm scandal xảy ra là lúc cô đang đóng vai Vàng Anh, trong phim Nhật Ký Vàng Anh, được coi là có vai trò trong lòng công chúng.

Phát ngôn của vị đạo diễn này đã gây phản ứng dữ dội trên cộng đồng mạng, nhiều người tỏ vẻ không đồng tình với cách lập luận của Lê Hoàng. Thậm chí, người ta còn dùng từ "kém duyên" để chỉ trích ông.

Đạo diễn Lê Hoàng vốn nổi tiếng với nhiều phát ngôn gây sốc

Một khán giả bình luận: “Chuyện người ta muốn quên mà sao cứ thích moi lên thế. Cực kỳ ghét kiểu này luôn ấy”. Hay, tài khoản facebook Q. bức xúc: "Thử hỏi, nếu đặt vị trí là đạo diễn Lê Hoàng có con gái lâm vào trường hợp tương tự, thì ông có dám để con mình lên sóng kể về quá khứ hay không".

Trước đạo diễn Lê Hoàng, hai diễn viên Mạnh Quân và Anh Vũ cũng từng trở thành tâm điểm chỉ trích khi đề cập đến quá khứ của Hoàng Thùy Linh. Khán giả cho rằng 2 nam diễn viên hoàn toàn có thể từ chối trả lời chứ không phải nhắc đến như vậy.

