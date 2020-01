Dân mạng đứng hình với `áo mới` thê thảm của chú mèo nhỏ sau khi được cô chủ `múa kéo` tỉa lông

Những ngày này nhà nhà, người người nô nức tân trang nhà cửa làm đẹp cho bản thân để đón Tết. Đối với cô chủ này, dù bận rộn sẵm sửa đến đâu cũng không quên chăm chút cho thú cưng, bằng cách tắm rửa, tỉa lông.



Tuy nhiên, em mèo này thật đáng thương vì cho dù tình thương của chủ nhân của mình có lớn đến đâu cũng không thể "ngăn cản" nổi những nhát kéo vô tình.

Mèo em ngoan ngoãn để cô chị tỉa lông

Nhìn bộ lông mượt mà, óng ả của con mèo nhỏ trước và sau khi tỉa lông, dân mạng phải đứng hình mất vài giây. Màn trổ tài "múa kéo" của cô chủ đã tạo cho mèo ta bộ "áo mới" nham nhở, đáng buồn. Nhìn chú ta hệt như một con thú bông vậy.

Tất cả mọi người khi chứng kiến đều lắc đầu, "bó tay" với tài tỉa lông có một không hai của cô gái.

Một người bình luận:

Và cái kết...

"Nhìn bộ lông bị cắt nham nhở vừa thương vừa buồn cười. Thế này thì còn gì là Tết nữa!"

Tuy nhiên cũng có người dí dỏm ủng hộ,"Dù sao vẫn đáng yêu, Xuân này chơi lớn một lần xem sao. Mà chỉ sợ mèo con lạnh thôi".

