Dân mạng 'giận tím người' trước cảnh một nhóm người vô tư bày tiệc giữa đường, cản trở giao thông

Theo đó, 4 người đàn ông không rõ danh tính, phụ nhau bày biện các món ăn lên những chiếc chiếu được trải xuống lòng đường, ngay cạnh ngã tư. Dù sự việc diễn ra vào buổi tối và ít người qua lại nhưng bức ảnh nhanh chóng nhận về hàng loạt phản ứng trái chiều từ cư dân mạng. Hầu hết, mọi người đều lên tiếng phản đối, chỉ trích hành động của nhóm người trên. Họ cho rằng, việc làm này dễ gây nguy hiểm, cản trở giao thông và thậm chí, có người lên án, đây là hành động vô ý thức.





Nhóm người hồn nhiên bày biện tiệc ngay giữa đướng đi

Một tài khoản có tên Tiên Nguyễn bức xúc: “Không biết nói gì luôn, thiếu ý thức, thiếu hiểu biết”.

Hay, “Chắc đây là đường cụt, không có mấy phương tiện qua lại nên họ mới liều lĩnh bày biện cỗ bàn thế này. Nhưng dù có là vậy thì hình ảnh này vẫn khiến người nhìn nhức mắt”, người dùng Phạm Quốc Vinh bình luận.

Ảnh chụp màn hình bình luận của cư dân mạng

Trước đây, trên mạng xã hội cũng từng chia sẻ hình ảnh đướng đi trải kín các tấm chiếu đỏ tại xã Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Có một số thông tin cho biết, đây là bữa tiệc mừng lễ khánh thành nhà thờ, và họ đẫ dùng hơn 70 chiếc chiếu để lót đường. Lối đi vốn chật hẹp, nay chiếu bày la liệt như vậy khiến người đi đường ái ngại, không dám vượt lên.

Hình ảnh 70 chiếu chiếu trải giữa lối đi trong thôn nhỏ ở Vĩnh Phúc

Việc sử dụng lòng, lề đường để ăn uống không phải là chuyện hiếm ở Việt Nam. Đã có những đám cưới, đám tiệc tân gia,... vô tư lấn sang cả đường lớn để dựng rạp. Những việc làm này vừa nguy hiểm, lại gây bất tiện cho người tham gia giao thông. Qủa thật, hình ảnh về những bữa tiệc như thế không đẹp chút nào, thiết nghĩ, mọi người nên cần có ý thức vì mình vì cộng đồng





Bất cập tình trạng dựng rạp đám cưới lấn chiếm đường liên thôn tại Khánh Hòa- THVL