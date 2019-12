Dân mạng 'lác mắt' trước màn rước dâu bằng siêu xe Audi, hơn chục SH hộ tống theo sau

Theo hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội , chú rể đã tổ chức màn rước dâu vô cùng "hoành tá tràng" khi chọn xe hoa là siêu xe Audi vô cùng sang chảnh. Tổng quan chiếc xế hộp này thực sự rất đẹp, được thiết kế với tông màu trắng và vàng, sáng loáng, nổi bật, cực kỳ thời thượng. Theo sau chiếc xe Audi là dàn xe máy SH hàng chục chiếc do các chàng trai điều khiển. Mỗi chiếc đều được dán nơ đỏ để mừng ngày cưới trọng đại.

Chiếc Audi bóng loáng, siêu sang chảnh



Bên cạnh những dàn xe trên, một hàng ô tô khác đi theo sau vô cùng long trọng. Được biết, đám cưới này diễn ra ở Phú Thọ, và có vẻ thuộc tầng lớp đại gia. Theo dân mạng cho biết, đám cưới trên được diễn ra tại Phú Thọ trong thời gian mới đây. Hiện chưa có thêm thông tin gì về cô dâu và chú rể, tuy nhiên nhiều cư dân mạng ở Phú Thọ chia sẻ rằng gia thế của chú rể cũng "không phải dạng vừa".

Danh tính của chú rể thuộc hàng ngũ còn nhà đại gia

Phía dưới bài chia sẻ, ngoài những lời bình luận thể hiện sự ngưỡng mộ, có không ít người góp ý: "Trăm năm có 1 lần cưới vợ phải làm cho thật hoành tráng. Nhưng mấy bạn đi SH ấy, tốt nhất nên đội mũ cả vào cho văn minh lịch sự".





Thật ra, những đám cưới siêu xe bạc tỷ đã không còn là chuyện hiếm ở Việt Nam. Vào tháng 02/2012, đám cưới con trai một đại gia ở Hương Sơn, Hà Tĩnh cũng đã khiến người dân choáng ngợp về quy mô và mức độ hoành tráng.

Đám cưới của đại gia phố núi Hương Sơn





Lễ vu quy được chuẩn bị suốt một năm ròng, rước dâu từ miền Bắc về đất miền Trung, trên một dàn xế hộp sang trọng cùng hàng ngàn khách mời, ca sĩ nổi tiếng như: Phi Nhung, Mạnh Quỳnh, Quang Lê, Đàm Vĩnh Hưng...

Đám Cưới Độc Nhất Siêu Khủng Con 2 Đại Gia Hà Tĩnh - Bắc Ninh