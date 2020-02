Dân mạng Trung Quốc đòi xử bắn cô gái nhổ nước bọt lên tay nắm cửa nhà hàng xóm

Theo thông tin trên tờ Shanghaiist, mới đây, camera trước cửa một căn hộ chung cư tại thành phố Vũ Hán (tình Hồ Bắc, Trung Quốc ) đã quay được cảnh một phụ nữ nhổ nước bọt lên tay nắm cửa nhà hàng xóm.

Được biết, sự việc diễn ra vào tối ngày 8/2. Những hình ảnh camera an ninh ghi lại cho thấy, sau khi đi lại một cách đáng nghi quanh khu vực hành lang, cô gái len lút nhổ nước bọt lên tay nắm cửa của một căn hộ. Sau khi cẩn thận quanh sát xung quanh, người này nhanh chóng rời khỏi khu vực hành lang trên.

Your browser does not support HTML5 video.

Đêm cùng ngày, đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc. Không lâu sau đó, video trên được gửi cho cảnh sát để tố cáo hành vi không thể chấp nhận được của cô gái. Ngay lập tức, lực lượng chức năng địa phương đã nhanh chóng trang bị đồ bảo hộ y tế và tới nơi xảy ra sự việc đã để khử trùng toàn bộ.

Hiện vẫn chưa rõ người phụ nữ nhổ nước bọt lên tay nắm cửa nhà hàng xóm này có bị nhiễm chủng mới virus corona (2019-nCoV) gây viêm đường hô hấp cấp hay không. Tuy nhiên tòa chung cư nơi cô này sống đã có đến 30 trường hợp bị nhiễm 2019-nCoV, khoảng 90 người khác có các triệu chứng sốt và một số người đang tự cách ly ở nhà.

Ảnh cắt từ clip

Cư dân mạng cho rằng, giữa lúc chính quyền và người dân Vũ Hán đang nỗ lực chung tay đẩy lùi dịch bệnh thì hành động của cô gái là không thể chấp nhận được và phải xử lý thật nặng.

"Tôi nghĩ cô này nên bị bắn", bình luận này có tới hơn 38.000 lượt ủng hộ của cư dân mạng.

"Khủng khiếp! Có phải cô ta đang cố gắng trả thù xã hội ? Cô ta phải bị trừng phạt nặng nề", một bình luận khác với cũng có tới hơn 26.000 lượt thích.

Trước đó, chính quyền tỉnh Hồ Bắc cũng từng cảnh báo những ai cố tình lây nhiễm virus có thể đối mặt án phạt hình sự.

Cập nhật tình hình dịch bệnh, tính đến hết ngày 10/2, đã có 1.018 người tử vong vì dịch bệnh do virus corona chủng mới (2019-nCoV), trong đó Trung Quốc đại lục là 1.016 người. Ngày 10/2, ghi nhận số người chết tăng kỷ lục thêm 108 người, trong đó tỉnh Hồ Bắc là 103 người. 5 trường hợp còn lại ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Hắc Long Giang, An Huy và Hà Nam.

Kiều Đỗ (t/h)