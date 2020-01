Dân mạng truy tìm gã đàn ông kéo lê chú chó đến bê bết máu, lòi cả xương trên đường

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh tượng hành hạ động vật khiến cư dân mạng vô cùng phẫn nộ.

Theo nội dung đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, một người đàn ông điều khiển xe máy trên đường, kéo theo là chú chó nhỏ. Ban đầu chú chó chạy với theo xe, nhưng không được bao lâu thì đuối sức không thể chạy được nữa. Thấy vậy, người đàn ông không dừng xe lại hay tìm cách bế chú chó lên xe mà vẫn dửng dưng chạy xe kéo lê chú chó trên đường. Hậu quả là chú chó bị thương nặng, chảy máu và lòi cả xương vì phải mài người trên mặt đường hàng trăm mét.

Người đàn ông kéo lê chú chó hàng trăm mét. Ảnh cắt từ clip

Đăng kèm clip là đoạn chia sẻ của một tài khoản mạng xã hội có nội dung như sau:

"Sáng nay lúc đang đi tới ngay cửa công ty, mình thấy một cảnh tượng vô cùng phẫn nộ. Ông chú đi xe máy kéo lê một con chó trên đường khiến nó máu me bê bết, kêu la trong đau đớn.

Điều đáng nói ở đây, thay vì bỏ con chó vào bao hay ôm thì ổng lại kéo nó đi. Chú chó lúc đầu còn ghì lại nhưng sau vì quá mệt nên đã buông xuôi. Hậu quả là nguyên phần bụng dưới của chú chó bị cà xuống đường, lòi cả xương, máu me quá trời".

Máu chảy từ vết thương của chú chó tạo thành vệt dài trên đường

Theo chị N.N. - người đăng tải clip, sau khi chứng kiến sự việc, chị đã chặn xe của gã đàn ông kéo lê chú chó lại vì quá phẫn nộ. Khi bị nhắc nhở vì đối xử tàn nhẫn với động vật, gã đàn ông còn dọa đánh người.

"Ông này nói là chó của mình, nhưng có vẻ như đây là chó xin của người ta. Không biết là bắt về nuôi hay làm thịt. Sau cuộc nói chuyện, một người hình như là vợ ông ấy đến. Ông ta còn đòi đánh mình nữa".





Người đàn ông kéo lê chó trên đường gây phẫn nộ

Được biết, sự việc xảy ra ở Vũng Tàu sáng nay 2/1/2020. Người đàn ông kéo lê con chó đi xe máy BKS 72L7-241x. Sau khi clip được chia sẻ trên mạng xã hội, nó được lan truyền với tốc độ chóng mặt và khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ. Hầu hết các bình luận đều chỉ trích gay gắt và cho rằng hành động của gã đàn ông là không thể chấp nhận được.

"Nhìn con chó bị như vậy cũng không biết thương gì, đúng là quá dã man".



"Ác vậy trời, biết con vật tội nghiệp còn sống nổi không nữa".



"Không nuôi được sao không để cho người khác mà lại làm vậy".

Chưa dừng lại, không ít tài khoản còn kêu gọi truy tìm danh tính người đàn ông hành hạ chó trong clip để "nói chuyện". Hiện đoạn clip vẫn thu hút sự quan tâm lớn của cư dân mạng.

Kiều Đỗ (t/h)