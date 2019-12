Dân phẫn nộ khi nghe VKS công bố cáo trạng vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị sát hại trên livestream

Sáng nay (26/12), TAND tỉnh Điện Biên mở tòa sơ thẩm xét xử lưu động vụ nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên bị sát hại

Buổi xét xử thu hút đông đảo người dân có mặt tại buổi xét xử ở sân vận động tỉnh, bên cạnh đó còn có rất nhiều người quan tâm, theo dõi livstream trên mạng xã hội . Đại đa số cư dân mạng không giấu nổi sự phẫn nộ khi HĐXX công khai bản cáo trạng đầy man rợ, mất nhân tính của các đối tượng.

Tài khoản Lê Đức Thiện bình luận: "Nghĩ lại cảnh con bé bị trói 3 ngày nằm cho lũ súc vật này hành hạ mà xót".

Một người than thở: "Xót xa quá". Mạnh mẽ hơn, có người còn cho rằng, nên đem tất cả đi tử hình hay như facebook Gia Hiếu bày tỏ mong muốn: "Pháp luât nghiêm minh. Phải xử thật nặng những kẻ này, để răng đe cho những kẻ đang có ý định phạm tội".

Cư dân mạng bày tỏ phẫn nộ

Bên cạnh đó, cộng đồng mạng cũng nhắc đến trách nhiệm của mẹ nạn nhân Cao Thị Mỹ Duyên, vì bà mà con phải chịu liên lụy dẫn đến cái chết thương tâm.





Ở vụ án này, 9 bị cáo gồm: Vì Văn Toán bị truy tố về tội 'Giết người", "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản"; Bùi Văn Công bị truy tố về tội "Giết người", "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản", "Hiếp dâm", "Cướp tài sản", "Tàng trữ trái phép chất ma tuý"; Vương Văn Hùng bị truy tố về tội "Giết người", "Hiếp dâm", "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản", "Cướp tài sản"; Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Lả, Lường Văn Hùng bị truy tố về tội "Giết người", "Hiếp dâm", "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản"; bị cáo Phạm Văn Dũng cùng Cầm Văn Chương bị truy tố về tội "Hiếp dâm", còn Bùi Kim Thu bị truy tố về tội "Không tố giác tội phạm".

Các bị cáo có vẻ béo tốt ngày ra tòa

Hiện nay, phiên tòa xét xử lưu động vụ nữ sinh giao gà tạm khép lại, tòa án thông báo sẽ tiếp tục quay lại vụ án vào chiều nay lúc 14h cùng ngày.





Báo SKCĐ sẽ tiếp tục thông tin chi tiết.

Your browser does not support HTML5 video.

Hình ảnh các bị cáo trong phiên tòa xét xử lưu động vụ nữ sinh giao gà