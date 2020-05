Dàn sao Hàn bị tố tiệc tùng ở ổ dịch COVID-19 Itaewon, có Hyomin (T-ara) và bạn gái tin đồn G-Dragon

Mới đây, theo thông tin từ Sports Kyunghyang, một người nổi tiếng tên K trong lĩnh vực thời trang đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật xa hoa tại ổ dịch COVID-19 Itaewon, Hàn Quốc . Đáng chú ý, người này đã tổ chức tiệc vào ngày 9/5, sau khi các ca nhiễm mới ở một club trong khu Itaewon được phát hiện.

Trong danh sách những người đến dự, cư dân mạng không khỏi choáng váng trước dàn sao khủng như Hyomin (T-ara), nữ diễn viên "Vườn sao băng" Lee Min Jung, "bạn gái tin đồn của G-Dragon" Lee Joo Yeon, "nữ hoàng thể dục dụng cụ" từng đạt huy chương vàng Olympic Son Yeon Jae, nữ diễn viên nhí một thời nhà YG Kim Hee Jung và Im Ji Hyun - CEO của hãng thời trang nổi tiếng.

Theo đó, rất nhiều người nổi tiếng đã tới dự bữa tiệc này, nhưng không có ai trong số các khách mời đeo khẩu trang dù đang trong lúc cách ly xã hội . Địa điểm tổ chức bữa tiệc cũng khiến nhiều người lo lắng, khi đây là quán cafe cách hộp đêm nhóm bạn 97-Line gồm Jungkook (BTS), Cha Eun Woo (ASTRO), Jaehyun (NCT), Mingyu (SEVENTEEN) tụ tập trước đó. Bữa tiệc sinh nhật này được tổ chức vào ngày 9/5, sau khi phát hiện ca nhiễm COVID-19 thứ 66 tại Yongin, và người này đã đi tới rất nhiều bar, club tại Itaewon. Thêm một tranh cãi liên quan đến bữa tiệc là sự xuât hiện của một con lạc đà. Theo chuyên gia động vật học, lạc đà dễ cảm thấy cực kì stress khi chúng đến những nơi đông đúc, ồn ào.

Bên cạnh đó, dân chúng cũng tỏ ra vô cùng bức xúc bởi nhiều nhân vật có mặt tại bữa tiệc trước đó đã tham gia vào chiến dịch 'Thanks to Challenge' nhằm cảm ơn các nhân viên y tế chiến đấu ở đầu tàu chống dịch Covid-19. Trước đó, nam thần tượng JungKook, Cha Eunwoo cũng bị chỉ trích dữ dội vì tham gia chiến dịch này nhưng vẫn tới Itaewon tụ tập.

Trước thông tin này, MS Team Entertainment - công ty quản lý nữ diễn viên Lee Min Jung xác nhận cô có đến bữa tiệc, tuy nhiên chỉ để tặng quà và chụp ảnh kỉ niệm, sau đó đã rời đi. Công ty này cũng đính chính bữa tiệc này tổ chức ở Cheongdamdong chứ không phải Itaewon. Công ty đại diện Son Yeon Jae cũng đã đưa ra thông báo tương tự. Ngay sau khi thông tin này được công khai, T-Ara Hyomin, Lee Min Jung và After School Lee Joo Yeon đã đưa ra thông báo ăn năn xin lỗi về hành vi bất cẩn của mình trong thời gian cách ly xã hội.

Trước đó vào ngày 18/5, tờ Dispatch bất ngờ hé lộ danh tính và tung loạt bằng chứng về 4 idol đã tụ tập ở ổ dịch COVID-19 Itaewon. Các thần tượng được Dispatch chỉ đích danh là những người trong nhóm bạn 97-line đình đám, gồm Jungkook (BTS), Cha Eun Woo (Astro), Jaehyun (NCT) và Mingyu (SEVENTEEN). Đây toàn là những cái tên nổi tiếng nhất nhì nhóm và có lượng người hâm mộ đông đảo.

Your browser does not support HTML5 video.

Chi Nguyễn (t/h)