Dàn sao Hàn mạnh tay ủng hộ mùa dịch Covid-19, tổng giá trị quyên góp đáng nể

Trong những ngày gần đây, số ca dương tính với COVID-19 tăng chóng mặt tại xứ sở kim chi Hàn Quốc, đặt nước này rơi vào tình trạng báo động đỏ. Tính đến ngày 27/2, tổng số người nhiễm virus corona chủng mới đã lên dến 1766 ca.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, hàng loại sao Hàn từ diễn viên, idol,.. đã mạnh tay quyên góp tiền mặt, khẩu trang y tế để trợ giúp người dân Hàn Quốc phòng chống dịch bệnh. Tính đến thời điểm hiện tại, có ít nhất 52 người nổi tiến đã ủng hộ tổng cộng tới 2,5 tỷ won (khoảng 48 tỷ VNĐ). Dự đoán trong những ngày tới, làn sóng ủng hộ của các nghệ sĩ Hàn sẽ còn tiếp tục.

Mạnh tay chi hàng trăm triệu để ủng hộ

Điểm mặt mộ số Ngôi Sao Hàn đã ủng hộ

IU vốn được mệnh danh là một trong những ngôi sao quyên góp tiền nhiều nhất khi đất nước lâm nguy. Mới đây, sau khi quyên góp tới 100 triệu won (khoảng 2 tỷ đồng) cho Good Neighbors, nữ ca sĩ thần tượng lại tiếp tục mạnh tay ủng hộ cho người dân xứ Hàn khi dịch bệnh do virus corona gây ra bùng phát. IU đã quyên góp thêm 100 triệu won nữa cho Tổ chức Y tế Hàn Quốc để hỗ trợ những người dân bị ảnh hưởng do sự bùng phát của COVID-19.

Nữ hoàng sân băng Kim Yuna cũng là một trong những người nổi tiếng thường làm từ thiện. Mới đây, Kim Yuna cùng fan hâm mộ đã quyên góp tới 185 triệu won (trong đó gồm 100 triệu won từ cựu nữ VĐV và 85 triệu won từ fan) cho UNICEF Hàn Quốc.

Nam tài tử Park Seo Joon

Những diễn viên đang nổi đình đám với những bộ phim truyền hình siêu hot gần đây cũng không phải ngoại lệ. Nam tài tử Park Seo Joon - chàng chủ quán Danbam trong phim 'Itaewon Class' đã quyên góp 100 triệu won. Số tiền này đã được sử dụng để hỗ trợ mua các thiết bị y tế cần thiết phục vụ cho việc điều trị các bệnh nhân nhiễm virus COVID-19. Bên cạnh đó, "tình đầu quốc dân" Son Ye Jin - người đang gây bão với bộ phim 'Hạ cánh nơi anh' cũng quyên góp tới 100 triệu won cho quê mình là TP. Daegu, nơi được coi là tâm dịch Hàn Quốc để phòng chống dịch.

Một số người nổi tiếng khác cũng mạnh tay quyên góp để giúp đỡ đồng bào gồm có: hai thành viên của chương trình truyền hình đình đám Running Man: MC quốc dân Yoo Jae Suk và Kim Jong Kook (mỗi người 100 triệu won), cặp đôi nổi tiếng Kim Woo Bin - Shin Min Ah (200 triệu đồng), Song Jong Ki (100 triệu đồng), Kang Ho Dong, Lee Byung Hun, Gong Yoo, Jung Woo Sung, Kim Hye Soo, So Yoo Jin, Kim Go Eun, Jung Ryeo Won, Seo Jang Hoon, Kim Hee Sun, ... tất cả đều ủng hộ 100 triệu won/ người. Nữ diễn viên Park Shin Hye, Park Bo Young, Joo Ji Hoon, Lee Young Ae, Lee Soo (MC The Max), Kim Eun Sook, Kim Hye Eun, Yoo Hae Jin, Soo Ae mỗi người đã quyên góp 100 triệu won.

Bên cạnh đó còn có một số thần tượng nổi tiếng Hàn Quốc khác như SEVENTEEN & NU’EST - 50 triệu won (gần 1 tỷ đồng), Cha Eun Woo (ASTRO) - 30 triệu won (gần 600 triệu đồng), ca sĩ Lee Seung Hwan 30 triệu won, Ahn Sun Young 28 triệu won, Risabae 24 triệu won, Ahn Jae Wook - 20 triệu won, Sunmi - 10 triệu won....

Vừa góp tiền, vừa góp sức, cung cấp nhu yếu phẩm

Bên cạnh việc quyên góp tiền, một số ngôi sao đã ủng hộ người dân khi đất nước lâm nguy bằng cách ủng hộ hiện vật. Khẩu trang y tế là mặt hàng vô cùng khan hiếm trong tình hình dịch bệnh do virus corona gây ra diễn biến phức tạp, nhiều nơi khan hàng khẩu trang, người dân không thể mua được. Trước tình hình này, những ngôi sao Hàn Quốc đã quyết định quyên góp khẩu trang y tế cho người dân.

B.I (cựu trưởng nhóm idol iKON) đã âm thầm thu mua, quyên góp đến 100.000 chiếc khẩu trang

Chungha - nữ idol solo hot nhất nhì hiện nay đã chi 20 triệu won (gần 400 triệu đồng) và cung cấp 10.000 khẩu trang cho Quỹ Trẻ em Green Umbrella. B.I (cựu trưởng nhóm idol iKON) đã âm thầm thu mua, quyên góp đến 100.000 chiếc khẩu trang cho người dân các nước Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Indonesia, Thái Lan, Philippines và Việt Nam. MC Park Myung Soo đã ủng hộ 20.000 khẩu trang, nhóm idol Super Junior ủng hộ 10.000 khẩu trang, Hyomin (T-ARA) - 3.000 khẩu trang cho Tòa thị chính Daegu,...

