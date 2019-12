Dân văn phòng ngồi cả ngày không thể bỏ qua 7 bài tập làm sạch tắc nghẽn bạch huyết dưới đây

Làm việc lâu trên máy tính hoặc lái xe đường dài gây ra căng thẳng ở cổ và vai, dẫn đến những cơn đau ở cơ, gân và xương. Dây thần kinh bị chèn ép và các mạch máu ở cổ có thể gây suy giảm thị lực hoặc đau đầu.



Cách thực hiện bài tập:



Kéo dài cổ và vai: Dựa vào cánh cửa bằng một tay, cúi đầu xuống và cố gắng chạm cằm vào vai kia, sau đó trở về trạng thái trung lập. Lặp lại 10 lần rồi chuyển sang tay kia.



Giảm đau và căng thẳng: Đứng lên dựa lưng và phía sau cổ chạm vào tường, gót chân cách tường khoảng 7cm. Hạ vai xuống. Duỗi hai tay sang hai bên và thực hiện 10 lần lên xuống. Cánh tay phải cũng chạm vào tường.



Cách thực hiện bài tập:

Khi bạn đang ở trong văn phòng: Cầm 2 quả bóng trong tay và một bộ giãn nở (bóng hoặc đồ bằng cao su). Xoay bóng và bóp quả giãn nở thường xuyên giúp khớp khỏe và linh hoạt.



Khởi động cổ tay: Chuyển động tròn bằng cổ tay 10 lần, vẽ vòng tròn bằng tay trong khi giữ cho cánh tay kia ổn định. Lặp lại sang bên đối diện.



Ngón tay duỗi: Bắt đầu bằng cách ngoắc ngón trỏ tay phải với ngón trỏ tay trái và kéo căng. Làm tương tự cho tất cả các ngón tay trên cả hai tay.



Đau ở lưng dưới và mông không phải là dấu hiệu lão hóa, có thể do bạn đang áp dụng một lối sống ít vận động và ít hoạt động thể chất . Ngồi trong nhiều giờ liền có thể dẫn đến đau thần kinh tọa - một tình trạng khi dây thần kinh tọa chạy từ hông đến chân bị kích thích.

Các bác sĩ cảnh báo, một lối sống ít vận động thậm chí có thể dẫn đến sự phát triển của cellulite (chất béo đẩy lên các mô liên kết trong da, làm cho da xuất hiện như vỏ cam sần sùi). Để phòng tránh, bạn có thể thực hiện các bài tập kéo dài đơn giản để cải thiện lưu thông máu.



Cách thực hiện bài tập:

Bài tập ở văn phòng: Ngồi trên mép ghế và duỗi một chân về phía trước. Từ từ uốn cong cơ thể về phía chân. Thực hiện 5-10 lần lặp lại và chuyển sang chân kia. Bài tập kéo dài này giúp bạn giảm căng thẳng ở lưng dưới và mông, thư giãn gân kheo.



Bài tập ở nhà: Nằm ngửa và đặt một chiếc gối hoặc chăn dưới cổ. Cong đầu gối phải và đặt mắt cá chân trái lên trên. Bàn chân trái nên ở ngay trên đầu gối của chân phải.



Chắp hai tay quanh mặt sau đùi phải và kéo căng. Nếu bạn không thể đặt tay quanh đùi, hãy dùng khăn hỗ trợ. Không nhấc mông, cố gắng giữ nguyên tư thế này trong 20-30 giây. Làm 2 lần như thế rồi chuyển sang chân kia.



