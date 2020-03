Đàn vịt 100.000 con có thể không được 'ra trận', Trung Quốc tính phương án mới diệt nạn châu chấu

Đội quân vịt 100.000 con để diệt châu chấu

Được biết, việc sử dụng đoàn quân vịt ít tốt kém và ít gây hại cho môi trường hơn cho thuốc trừ sâu. Một chú vịt có thể "xử" tới 200 con châu chấu/ ngày, trong khi đó một con gà là khoảng 70 con/ ngày, thậm chí vịt còn dễ quản lý hơn do tập tính sống theo đàn.

Dù vậy, theo ĐH Nông nghiệp Trung Quốc, đoàn quân vịt không phù hợp để sinh sống tại Pakistan bởi vịt cần nước còn Pakistan hầu như là sa mạc, nhiệt độ cao; do đó nhiều khả năng dùng thuốc trừ sâu hóa học hay sinh học sẽ phù hợp hơn.

Trung Quốc cũng cho biết, hiện nước này đang nghiên cứu, sản xuất các loại nấm biến đổi gen để chống lại nạn châu chấu. Trung Quốc sẽ dùng khoảng 50 loài nấm biến đổi gen, sau khi chúng bám vào châu chấu sẽ từ từ xâm nhập qua lớp vỏ cứng bên ngoài, đầu độc khiến bản thể chết dần chết mòn từ bên trong. Do loại nấm này khiến "nạn nhân" chuyển màu xanh lá, nên các nhà khoa học đã đặt tên là "nấm thây ma xanh".

Châu chấu bị nấm thây ma xanh ăn từ trong ra ngoài.

Metarhizium là một chi nấm có gần 50 loài, một số đã được biến đổi gene để sử dụng làm thuốc trừ sâu sinh học vì rễ của nó khoan xuyên qua bộ xương cứng của côn trùng và khiến chúng chết mòn. Ở Trung Quốc, nó được đặt tên là lu jiang Jun nấm thây ma xanh bởi loại nấm này sẽ dần giết chết và biến vật chủ của nó thành một khối rêu xanh. Tuy vậy, loại nấm này sẽ mất khá nhiều thời gian để có hiệu quả và quy mô châu chấu rất lớn với mỗi bầy tại Kenya chứa khoảng 100 - 200 tỷ con. Hiện tại, do diễn biến phức tạp của COVID-19, quá trình sản xuất loại nấm này đang bị tạm hoãn.

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) thông tin nạn châu chấu tại Kenya có thể diễn biến ngày một xấu, và lan sang các nước Bắc Phi và Trung Phi. Vào tháng 3 tới đây là thời điểm nông dân bắt đầu trồng rau ở Đông Phi, lượng cào cào châu chấu có thể tăng lên gấp 500 lần. Nếu đàn châu chấu không rời đi trước mùa gặt vào tháng 4 sắp tới, hàng triệu người sẽ lâm vào cảnh thiếu lương thực. Trước khi phải đối mặt với đại nạn châu chấu, gần 20 triệu người dân tại Đông Phi đã gặp khó khăn về lương thực do liên tiếp hạn hán, lụt lỗi ảnh hưởng nặng nề tới năng suất nông nghiệp.

