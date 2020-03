Your browser does not support HTML5 video.

Đàn voi hoang `đột nhập` vào làng uống trộm rượu ngô rồi say xỉn nằm lăn giữa cánh đồng 17:41 26/03/2020 Được biết, đàn voi hoang này có khoảng 14 con, chúng đã đột nhập vào một ngôi nhà trong làng ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc để thỏa mãn cơn "thèm rượu" của mình. Theo LiveLeak