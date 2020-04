Đăng ảnh hút thuốc phì phèo, Cao Thái Hà vấp phải chỉ trích của cư dân mạng

Nếu là một trong những con 'mọt' phim Việt, Cao Thái Hà không còn là một cái tên xa lạ khi cô liên tục đảm nhiệm xuất sắc nhiều vai diễn trên truyền hình. Nữ diễn viên sở hữu nhan săc xinh đẹp, cuốn hút và rất cá tính, độc lập. Kể từ khi dấn thân vào showbiz Việt, 'soái tỷ' Cao Thái Hà luôn giữ cho mình một hình tượng thanh cao trong sạch, tập trung vào nghiệp diễn và không mắc phải scandal nào.

Tuy nhiên, mới đây nữ diễn viên đã khiến không ít người hâm mộ choáng váng bởi hình ảnh do cô chia sẻ trên Instagram. Cao Thái Hà đã chia sẻ video cá nhân của mình trong đó công khai đoạn cô hút thuốc phì phèo trước ban công nhà. Đoạn video này nhanh chóng được lan truyền với tốc độ chóng mặt và lập tức khiến cư dân mạng dậy sóng tranh cãi. Không ít người tỏ ra bất ngờ trước hình tượng này của nữ diễn viên , họ không ngờ cô lại công khai hình ảnh có thể ảnh hưởng xấu tới các fan nhỏ tuổi như vậy.

Tuy nhiên, một số người lại tỏ ra bênh vực nữ diễn viên, nhận định đây là quyền cá nhân. Họ cho rằng không có luật cấm hút thuốc lá , nữ diễn viên cũng chỉ đang hút thuốc tại nhà riêng và không ảnh hưởng đến ai. Đây chỉ là một cách để giải tỏa stress, nhất là với các nghệ sĩ luôn phải đối mặt với muôn kiểu áp lực vô hình.

Trước đó, Cao Thái Hà đã để lại ấn tượng tốt trong lòng khán giả khi đảm nhiệm vai Thanh Hằng trong bộ phim ngập tràn 'drama' từ những tập đầu tiên 'Hoa Vẫn Nở Mùa Đông'. Vai diễn này được coi là bước ngoặt lớn trong diễn xuất của cô, khi Thái Hà đảm nhiệm vai một cô gái mạnh mẽ tìm cách vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

Chi Nguyễn (t/h)