Đăng ảnh người khác lên mạng xã hội không xin phép, một người đàn ông bị kiện

Vừa qua, TAND huyện Hoài Nhơn, Bình Định vừa xét xử sơ thẩm vụ kiện về việc sử dụng hình ảnh người khác trên mạng xã hội Facebook. Theo trình bày của nguyên đơn Võ Văn D., ông Trần Đ. đã đăng tải hình ảnh của ông D. mà không xin phép. Ông Đ. nhiều lần đăng tải hình ảnh của ông D. lên facebook cá nhân của mình với nội dung như: "núp danh đảng", "bóng ma tráo trở", "nhân sâm thì ít, cỏ dại thì nhiều"...

Theo ông D., việc ông Đ. tự ý đăng ảnh người khác trên Facebook khi chưa được sự đồng ý của ông là vi phạm Pháp luật . Việc ông Đ. làm đã xâm phạm tới danh dự, nhân phẩm, uy tín và gây tổn thất tinh thần cho ông. Do đó, ông D yêu cầu tòa án buộc ông Đ. phải thu hồi, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh của ông, công khai đăng lời xin lỗi lên trang Facebook cá nhân vì hành vi này. Ông D. cũng yêu cầu tòa án buộc ông Đ. phải bồn thường tổn thất về tinh thần cho ông vì danh dự, nhân phẩm và uy tín đã bị xâm phạm.

Sau khi xem xét, HĐXX huyện Hoài Nhơn đã quyết định buộc ông Đ. phải thu hồi, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh của ông D. trên mạng xã hội Facebook . Tòa không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn về việc buộc ông Đ. phải đăng bài xin lỗi công khai trên facebook, tuy nhiên ông Đ. phải bồi đắp tổn thất về tinh thần cho nguyên đơn số tiền là 2.980.000 đồng.

Trước đó, kể từ ngày 15/4, theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, CNTT và giao dịch điện tử, việc tự ý đăng ảnh người khác trên Facebook sẽ bị xử phạt tới 20 triệu đồng. Theo Điều 101 của Nghị định, người thực hiện hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân trên mạng xã hội sẽ bị xử lý với mức phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng.

Đây cũng là mức xử phạt vi phạm hành chính đối với người cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

Chi Nguyễn (t/h)