Đăng ảnh váy cưới, hotgirl 'tiểu tam' Trương Đại Dịch dính nghi vấn khiêu khích vợ chủ tịch Taobao

Trước đó, vào tháng 4, mạng xã hội Trung Quốc không khỏi xôn xao trước cuộc tình tay ba giữa hotgirl Trương Đại Dịch, chủ tịch Taobao Tưởng Phàm và người vợ hợp pháp với nicknam Đổng Hoa Hoa. Tài khoản weibo Đổng Hoa Hoa đã công khai đăng bài tố chồng mình ngoại tình với Trương Đại Dịch với nội dung: "Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi cảnh báo cô. Đừng quyến rũ chồng tôi thêm nữa, bởi tôi không phải là người dễ đối phó đâu. Xin hãy tự trọng và kiểm điểm bản thân mình". Thậm chí, có nguồn tin còn cho rằng Đại Dịch nhắn tin ép Đổng Hoa Hoa và chồng phải ly hôn, có ý muốn lật đổ người vợ hợp pháp để trở thành "chính thất".

'Chính thất' Hoa Hoa quý phái và người đẹp 'tiểu tam' Trương Đại Dịch (phải)

Trước động thái này, cư dân mạng lập tức chia thành 2 phe, bàn luận sôi nổi. Một số người cho rằng Trương Đại Dịch cố tình đăng những bức hình mặc váy cưới, như một cách khiêu khích, trêu ngươi cô vợ Đổng Hoa Hoa của chủ tịch Taobao. Điều này không phải là vô lý, khi mới đây truyền thông đưa tin Tưởng Phàm đã quyết định sẽ ly hôn Hoa Hoa dù cả hai đã có với nhau 2 đứa con.

Tuy nhiên, phe còn lại thì lên tiếng bênh vực Đại Dịch, nói rằng cô chỉ đang thực hiện bộ ảnh quảng cáo mới cho nhãn hàng áo cưới. Có thể ban đầu người đẹp muốn khoe hình ảnh mới của mình nhưng lại phát hiện đây không phải thời điểm thích hợp nên đã xóa bài đăng đi.