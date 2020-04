Đang cách ly thì nhớ nghề 'hai ngón', nữ quái trộm gần 7 triệu đồng của bạn cùng phòng

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, ngày 16/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Móng Cái đã ra quyết định khởi tố bị can đối với một người phụ nữ vì hành nghề "hai ngón" trong khu cách ly.

Bị can bị khởi tố về tội Trộm cắp tài sản là Lưu Thị Ngọ (SN 1982, HKTT tại xóm Cốc Móc, xã Linh Thông, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên).

Chân dung đối tượng trộm cắp tài sản của bạn cùng phòng trong khu cách ly ở Móng Cái. Ảnh: CACC

Theo nguồn tin của báo Người Lao Động, Lưu Thị Ngọ bị phát hiện trộm cắp trong khu cách ly CentreWay.



Cụ thể, Lưu Thị Ngọ từ Trung Quốc nhập cảnh về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái từ ngày 15/3. Ngọ được đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly CentreWay. Tại đây, Ngọ được phân ở cùng phòng cách ly với chị T.T.L. và một vài người khác.



Đến ngày 21/3, chị T.T.L. bất ngờ phát hiện mình bị mất số tiền 3.000.000 VNĐ và 1 nghìn Nhân dân tệ (khoảng 3.300.000 VNĐ). Sự việc sau đó được trình báo lên cơ quan công an.

Nhận được tin báo, lực lượng CSĐT đã nhanh chóng vào cuộc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Móng Cái đã nhanh chóng xác định Lưu Thị Ngọ - bạn cùng phòng của chị L. chính là đối tượng khả nghi.

Được lực lượng chức năng làm công tác vận động, Ngọ đã đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đối tượng này, do ở cùng phòng và biết được chỗ chị L. cất tiền nên đã nảy sinh ý đồ trộm cắp.

Sau thời gian cách ly, Lưu Thị Ngọ đã được Công an TP Móng Cái đưa về tạm giữ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Your browser does not support HTML5 video. Bộ đội tất bật chuẩn bị suất cơm cho người trong khu cách ly tập trung

Kiều Đỗ (t/h)