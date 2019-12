Dáng cằm tiết lộ điều gì về con người bạn?

Ngoài ra, cằm có thể tiết lộ đôi điều về tính cách và số phận của con người.

1. Cằm tròn

Người có tướng cằm tròn thoạt nhìn có phúc khí khá, đặc biệt là nếu vừa tròn vừa rộng thì chính là tướng có phúc.

Những người này ôn nhu lạc quan, thoạt nhìn có vẻ như thuần phác có chút “ngốc”, nhưng trên thực tế lại rất tinh tế trong tình cảm. Con trai có cằm này là người chung tình, sự nghiệp cũng khá. Con gái thì gặp may mắn, có tình yêu và hôn nhân tốt, nhưng đôi khi lại vì quá ngây thơ mà bị gạt, vì thế người này trong tình yêu nên thận trọng

2. Hai cằm

Người có tướng hai cằm là tướng có phúc, càng về già cuộc sống sẽ càng an nhàn. Thời trẻ bởi vì họ tính cách lạc quan, kiên nhẫn độ lượng với người khác, nên có quan hệ xã hội rất tốt. Hơn nữa họ có quý nhân phù trợ, nên cơ hội thành công trong sự nghiệp thường cao hơn những người khác.

3. Cằm chẻ

Những người có cằm chẻ thích được chú ý và được đánh giá cao. Có tài ăn nói trong giao tiếp, hùng biện.

5. Cằm nhọn

Đây là kiểu cằm rất thanh tú, là người rất lanh lợi, có tài hoa, có cá tính, nhưng lại là người đa nghi; mặc dù sự nghiệp không tệ, nhưng tình cảm lại có phần bất lợi, dễ dàng thay lòng đổi dạ, cũng dễ dàng bị tổn thương. Nên kết hôn muộn, để tránh bị tan vỡ ly hôn, nên chọn phối ngẫu có cằm rộng để có thể bổ khuyết tính cách cho nhau.

Đồng thời, bởi vì người cằm nhọn phúc khí bị khuyết, nếu như các tướng ngũ quan không tốt, thì lúc già vận sẽ không tốt, cho nên lúc tuổi còn trẻ nên sớm dự phòng. Nếu như cái cằm không chỉ nhọn mà lại còn dài, thì người này sẽ có khuynh hướng ưa thích mạo hiểm, nên bình thường phải chú ý tiết chế thích hợp. Cằm vừa nhọn vừa lệch, thì là loại người tâm thuật bất chính, lấy oán trả ơn, giao du với loài người này phải cận thận.

7. Cằm dài

Người có chiếc cằm dài là người chính trực kiên nhẫn, rất có thể kiên trì, trượng nghĩa, xem trọng cảm tình, được rất nhiều hoan nghênh, có phúc trường thọ. Trong tình cảm họ là những người hết mình vì đối phương nhưng lại rất yếu ớt, nếu bị phản bội thì sẽ tổn thương rất lớn.

8. Cằm lẹm

Người bị cằm lẹm thường yếu đuối, không có chủ kiến của riêng mình. Họ có thể thích rất nhiều thứ nhưng lại không kiên trì và bền bỉ theo đuổi nó. Trong tình cảm thường khá mềm yếu và ủy mị.

Đàn ông cằm lẹm thường được đánh giá là không có chí tiến thủ, dễ hài lòng với cuộc sống của mình. Họ dễ bị người khác lấn áp và không tự tin với quyết định của bản thân nên sự nghiệp ít thành công, cơ hội thăng tiến cũng không có. Về đường tình duyên và hậu vận cũng không suôn sẻ và tốt đẹp.

Đối với phụ nữ cằm lẹm thì tướng số còn khó khăn và trắc trở hơn nhiều. Họ không chịu được khó khăn, chỉ thích làm ít nhưng hưởng nhiều, hay kêu ca và làm phiền người khác. Trong sự nghiệp, nữ giới cằm lẹm thường chỉ làm công ăn lương, ít làm nên cơ đồ lớn. Hôn nhân của họ cũng không suôn sẻ và tốt đẹp vì phụ nữ cằm lẹm thường khá đa đoan.

Trên đây là dựa vào tướng cằm để xem hậu vận của một người. Tuy nhiên, cần phải nói thêm rằng, khi xem tướng cho một người, thì vẫn phải là kết hợp xem ngũ quan, rồi sau đó đưa vào tướng bộ, luận tướng vậy thì mới có thế đưa ra kết luận chính xác nhất.

Dáng cằm nào đang được ưa chuộng nhiều nhất

Theo các Y sĩ y học cổ truyền TPHCM quan điểm của người Việt truyền thống, những người phụ nữ sở hữu chiếc cằm đẹp là cằm phải có độ thon nhọn, đáy cằm cân đối với gò má và vùng trán. Không những vậy chiếc cằm đẹp còn phải đối xứng hài hòa với các bộ phận khác trên cơ thể, khuôn mặt. Và cũng theo quan niệm xưa, người phụ nữ có gương mặt hình trái xoan phúc hậu luôn là thước đo chuẩn mực.

Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, khi quan niệm về cái đẹp thay đổi, dáng cằm đẹp được đánh giá bằng những tỉ lệ chuẩn, dưới nhiều góc độ khác nhau. Khi nhìn thẳng, cằm luôn tạo ra sự cân xứng, hài hòa so với môi, mũi. Đáy cằm cong theo vành môi mang lại vẻ nữ tính, quyến rũ. Phần cằm, má, trán chia chia thành 3 phần với tỉ lệ 1:1:1 cân xứng. Còn nhìn nghiêng, cằm sẽ nhô ra khoảng 3 cm so với đường thẳng kẻ từ điểm giữa 2 chân mày . Đỉnh cằm, môi và mũi nhô ra tạo thành đường thẳng. Đặc biệt đường nối môi với đường cong ở cằm tạo thành hình chữ S mềm mại. Nếu đo theo tỉ lệ này thoạt nhiên không mấy ai đạt dáng cằm chuẩn. Để sở hữu dáng cằm đẹp trong thẩm mỹ, bạn hoàn toàn có thể nhờ sự can thiệp của phẫu thuật độn cằm V-Line.

Độn cằm “V line” là giải pháp giúp khắc phục hoàn toàn khiếm khuyết mặt thô kệch, cằm bành, cằm ngắn.. mang đến cho bạn khuôn mặt chuẩn “V line”, thon gọn và quyến rũ. Phương pháp mang lại những ưu điểm như:

Khắc phục hiệu quả cằm lẹm, cằm ngắn.

Tạo một dáng cằm thon gọn chuẩn V line.

Dáng cằm cân đối và hài hòa với tổng thể khuôn mặt.

Không để lại sẹo và dấu viết phẫu thuật.

Khuôn mặt gọn gàng, thanh thoát

Thực hiện an toàn nhanh chóng và nhanh phục hồi.

Tại Viện thẩm mỹ Hà Nội, phương pháp này hiện đang được rất nhiều người ưa chuộng vì chất liệu độn an toàn, thích ứng cao và thân thiện với cơ thể, cho hiệu quả thẩm mỹ tức thì và tuyệt đối nhẹ nhàng, không sưng đau, không chảy máu, không mất nhiều thời gian nghỉ dưỡng…

Hình ảnh một số khách hàng đã thực hiện độn cằm tại Việt thẩm mỹ Hà Nội:

Sở hữu một chiếc cằm V-line đạt chuẩn tỉ lệ khuôn mặt không còn là điều khó khăn. Viện thẩm mỹ Hà Nội tự hào là một trong những địa chỉ thẩm mỹ uy tín với những phương pháp làm đẹp hiện đại, tân tiến nhất giúp các khách hàng nhanh chóng có được vẻ đẹp hoàn hảo một cách an toàn.

Viện thẩm mỹ Hà Nội – Nâng tầm vẻ đẹp

Hotline: 024 39454548 & 0949.773.555

Địa chỉ: Số 14 Đường Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội.

Thanh Vân